La Palma se convierte en el gran paraíso del turismo alemán en Canarias

La Palma se ha convertido en el gran paraíso del turismo alemán en Canarias. Los datos sitúan al mercado germano como la principal referencia internacional de la Isla Bonita y muestran una evolución especialmente singular dentro del Archipiélago. La última constatación llega con la reunión mantenida por el Cabildo con Schauinsland Reisen, uno de los principales turoperadores alemanes, para analizar nuevas oportunidades de comercialización y conectividad.

La paradoja es especialmente significativa. Mientras el turismo alemán pierde fuerza en el conjunto de Canarias, La Palma ha aumentado un 21,5% la llegada de viajeros procedentes de Alemania en el segundo trimestre de 2026. En ese periodo fueron 15.741, frente a los 12.951 de un año antes, y representaron el 32,7% de todos los turistas recibidos por la isla. La evolución convierte a La Palma en una excepción dentro del mercado turístico canario.

La fortaleza alemana se aprecia también en la estructura de la demanda. El mercado nacional mantiene un peso elevado, mientras el Reino Unido ocupa la segunda posición entre los emisores extranjeros. Alemania, sin embargo, conserva una presencia especialmente sólida y llega a representar más del 40% de los pasajeros internacionales por vía aérea en algunos meses de 2026.

La fidelidad de los germanos

Hay una característica que ayuda a explicar esta relación: la fidelidad. El visitante alemán no suele tener con La Palma una relación de una sola visita. En 2024, alrededor del 70% de los turistas germanos que llegaron a la isla ya habían estado anteriormente, y un 15,9% había viajado al destino al menos diez veces. La Isla Bonita ha conseguido así construir una clientela recurrente que conoce el territorio y regresa atraída por una oferta alejada del turismo masivo.

Reunión de la consejera insular de Turismo de La Palma, Raquel Rebollo, con los representantes del turoperador alemán Schauinsland Reisen. / E. D.

También es un visitante de elevado impacto económico. El gasto medio por viaje del turista alemán se sitúa en 1.593 euros, frente a los 1.168 euros del británico. A ello se añaden estancias largas y un perfil muy vinculado a los principales argumentos turísticos de La Palma: naturaleza, senderismo, astronomía y gastronomía.

El modo de organizar las vacaciones refuerza además la importancia de los turoperadores. Una proporción elevada de los viajeros alemanes que llegan a La Palma contrata su viaje mediante operadores o agencias, por lo que compañías como Schauinsland Reisen tienen capacidad para influir directamente en la elección del destino, los alojamientos y las experiencias que se ofrecen al cliente germano.

Reunión con un importante turoperador

La reunión celebrada esta semana adquiere así una dimensión empresarial. La consejera de Turismo, Raquel Rebollo, se reunió con el director de producto de Schauinsland Reisen, Martin Bensing Carvalhal; el Senior Product Manager en Canarias, Leo Christmann, y Francine van Dijken, representante del receptivo de la compañía para La Palma y La Gomera. El encuentro permitió analizar las posibilidades de ampliar la oferta turística y reforzar la conectividad con Alemania.

La cita llega, además, en plena recuperación del sector turístico palmero. La isla recibió 48.114 turistas durante el segundo trimestre de 2026, frente a los 37.012 del mismo periodo de 2025. Son 11.102 visitantes más y un crecimiento del 30%. La cifra confirma el fuerte avance experimentado por La Palma después de los años marcados por la pandemia y, posteriormente, por la erupción del Tajogaite.

El crecimiento no se queda en las llegadas. Los turistas generaron durante ese trimestre 57,5 millones de euros de gasto, un 29,4% más que un año antes. El aumento de los ingresos acompaña así al incremento del número de visitantes y refuerza el papel del turismo en la recuperación económica de la isla.

La recuperación tampoco depende ya de un único mercado. España aporta un importante volumen de visitantes, mientras el Reino Unido ha experimentado un notable crecimiento durante 2026. Alemania mantiene, no obstante, una posición diferencial por la combinación de volumen, gasto, duración de las estancias y fidelidad de sus viajeros.

La necesidad de mejorar la conectividad

La conectividad es ahora uno de los elementos decisivos para consolidar esta recuperación. Para un destino insular, el interés del mercado necesita traducirse en plazas aéreas suficientes. La estrategia turística palmera pasa por mantener las rutas existentes, reforzar aquellas que funcionan mejor y ampliar las posibilidades de llegada desde los principales mercados europeos.

El trabajo promocional en Alemania también se ha intensificado. El Cabildo ha mantenido contacto con operadores y agencias en ciudades como Frankfurt, Stuttgart y Düsseldorf, buscando que los profesionales que venden las vacaciones conozcan de primera mano la oferta de La Palma.

En este contexto, Schauinsland Reisen representa una pieza relevante de la estrategia. El objetivo ya no es simplemente atraer al visitante alemán, sino consolidar una relación comercial que permita que la demanda encuentre nuevas experiencias y una oferta turística capaz de acompañar su crecimiento. La conversación con uno de los grandes operadores del mercado germano coloca esa relación en un nuevo escenario: el de una isla que ha recuperado buena parte de su atractivo turístico y que encuentra precisamente en Alemania a uno de sus principales aliados para seguir avanzando.