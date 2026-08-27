Optimismo en el Ejecutivo ante la cita clave para la cogestión de los aeropuertos

Ahora o nunca. Las relaciones entre Canarias y el Estado pasan por un buen momento. La lista de apoyos del Gobierno de Pedro Sánchez (al que la fragmentación parlamentaria le ha impedido sacar adelante presupuestos desde 2023) es bastante limitada, lo que abre una puerta para aquellos que están dispuestos a sentarse a negociar. Alejándose de la polarización y los partidismos, Canarias ha aprovechado esa puerta y la está exprimiendo al máximo. El acuerdo alcanzado con el ministro de Hacienda, Arcadi España, para votar 'sí' al nuevo sistema de financiación autonómica y el cumplimiento de gran parte de la agenda canaria, permite al Ejecutivo de Fernando Clavijo tirar un poco más de la cuerda para intentar cerrar negociaciones que llevan años enquistadas en Moncloa sin perspectiva de avance.

Por primera vez en la historia, Canarias está cerca de cerrar un acuerdo con el Estado para participar en la gestión de los aeropuertos de interés general localizados en las Islas. Está previsto que en las primeras semanas de septiembre se celebre una reunión político-técnica para rematar unas negociaciones que no han cesado en todo el verano. Todavía se está retocando el documento por ambas partes, pero la predisposición mostrada por el Estado en las dos reuniones anteriores permiten al Ejecutivo canario mantenerse "optimista" y dispuesto a cruzar "una puerta que nunca se había abierto".

"Exento de flecos"

"Hemos estado intercambiando documentación y en conversaciones con el Ministerio de Política Territorial a lo largo del mes de agosto y espero que en los primeros días de septiembre podamos tener otra reunión, ya político-técnica, para intentar dar cierre a este asunto, que no está exento de flecos", reconoció el portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, el pasado lunes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Alfonso Cabello: "Espero que en los primeros días de septiembre podamos dar cierre a este asunto"

Optimistas pero prudentes. El Gabinete de Clavijo confía en lograr un acuerdo beneficioso para Canarias, pero no quieren "lanzar las campanas al vuelto" hasta analizar en profundidad el documento resultante de las negociaciones. La reunión prevista para los primeros días de septiembre sería la tercera que mantienen Canarias y el Estado después de que el Gobierno regional reclamara en enero de este año la apertura de negociaciones para la cogestión de los aeropuertos de las Islas de interés general.

En el primer encuentro, celebrado el 10 de abril, se acordó activar grupos de trabajo técnicos e intercambiar documentos con el objetivo de avanzar en una primera propuesta. En la segunda reunión, que se produjo el 2 de julio, los equipos avanzaron en la creación de un Órgano Bilateral Aeroportuario con un documento inicial propuesto por Madrid que Canarias calificó de "buen punto de partida". Un texto al que el Ejecutivo autonómico ha ido añadiendo aportaciones basadas, principalmente, en el artículo 161 del Estatuto de Autonomía. En el encuentro previsto para septiembre será cuando se desvele si el Estado ha respetado las incorporaciones canarias.

"Más allá"

Todo el trabajo arrancó con la propuesta de acuerdo que el Gobierno de España ya firmó el 27 de marzo de 2026 con el Gobierno vasco para crear ese órgano bilateral. Sin embargo, la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, aclaró tras ese segundo encuentro con el Ministerio que el Estatuto de Autonomía de Canarias, al ser de última generación, "va más allá", pues las especificidades de las Islas, blindadas por ley, permiten aspirar a un nivel de autogobierno superior.

La próxima reunión desvelará si el Estado acepta las aportaciones al documento planteado en julio

Al respecto, el apartado 3 del artículo 161 del Estatuto indica que "corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la participación en la planificación y la programación y gestión de puertos y aeropuertos de interés general en los términos que determine la normativa estatal, por tratarse de redes esenciales para la conexión del territorio como región ultraperiférica". En su apartado 4 especifica que "la Comunidad Autónoma de Canarias podrá participar, en los términos establecidos en la legislación estatal, en las decisiones que se adopten sobre el establecimiento de tasas, precios públicos o prestaciones públicas patrimoniales que afecten a los aeropuertos canarios".