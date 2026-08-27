Inclusión en situaciones de riesgo: el 112 Canarias amplía a doce sus videoconsejos en lengua de signos
La Consejería de Política Territorial refuerza los contenidos de autoprotección con nuevo material accesible en el marco de la normativa comunitaria sobre inclusión
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 112), adscrito a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, ha dado un paso decisivo en la inclusión ciudadana tras renovar y ampliar sus contenidos de autoprotección dirigidos a personas sordas o con discapacidad auditiva. La iniciativa, desarrollada conjuntamente con la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias (FASICAN), permite incrementar el catálogo de videoconsejos preventivos, pasando de siete a doce materiales audiovisuales grabados íntegramente en Lengua de Signos Española (LSE) y con una interfaz gráfica actualizada.
Esta actualización busca garantizar que las recomendaciones frente a situaciones de riesgo lleguen a toda la población sin barreras de comunicación, alineándose con las directrices de inclusión y accesibilidad promovidas por la Unión Europea.
Cobertura integral vinculada a los planes de protección civil
Los nuevos contenidos audiovisuales se integran de forma directa en la arquitectura de los principales marcos de actuación de la Comunidad Autónoma:
- Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA): Pautas de actuación frente a episodios de viento fuerte, temporal marítimo, precipitaciones intensas, tormentas eléctricas, calima y olas de calor por temperaturas máximas.
- Incendios Forestales (INFOCA): Medidas de prevención y protocolos de evacuación o confinamiento ante el fuego en zonas de interfaz o monte.
- Riesgo Volcánico (PEVOLCA): Indicaciones de seguridad y actuación preventiva ante reactivaciones sísmicas o volcánicas.
- Riesgo de Inundaciones (PEINCA): Consejos de autoprotección frente a escorrentías pluviales y avenidas en zonas costeras.
- Plan Territorial (PLATECA): Recomendaciones específicas para responder ante desprendimientos e inestabilidad de laderas.
Comunicación transversal y subtitulación en tiempo real
El viceconsejero de Emergencias y Aguas del Ejecutivo autonómico, Marcos Lorenzo, ha subrayado que la accesibilidad debe constituir un eje vertebral dentro de la respuesta operativa del 112: "La información puede ser tan importante como la propia respuesta operativa; nos aseguramos de que los mensajes sean comprensibles para todos, garantizando que la accesibilidad no sea un añadido, sino parte esencial de la comunicación".
Además de los doce videoconsejos temáticos, el 112 Canarias ha anunciado la incorporación sistemática de subtítulo en todos los comunicados y vídeos que difunde a través de sus canales oficiales y redes sociales. Esta medida garantizará el seguimiento en tiempo real de la información de servicio público durante la evolución de emergencias en curso o avisos a la población de especial relevancia.
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