Inclusión en situaciones de riesgo: el 112 Canarias amplía a doce sus videoconsejos en lengua de signos

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 112), adscrito a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, ha dado un paso decisivo en la inclusión ciudadana tras renovar y ampliar sus contenidos de autoprotección dirigidos a personas sordas o con discapacidad auditiva. La iniciativa, desarrollada conjuntamente con la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias (FASICAN), permite incrementar el catálogo de videoconsejos preventivos, pasando de siete a doce materiales audiovisuales grabados íntegramente en Lengua de Signos Española (LSE) y con una interfaz gráfica actualizada.

Esta actualización busca garantizar que las recomendaciones frente a situaciones de riesgo lleguen a toda la población sin barreras de comunicación, alineándose con las directrices de inclusión y accesibilidad promovidas por la Unión Europea.

Cobertura integral vinculada a los planes de protección civil

Los nuevos contenidos audiovisuales se integran de forma directa en la arquitectura de los principales marcos de actuación de la Comunidad Autónoma:

Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA): Pautas de actuación frente a episodios de viento fuerte, temporal marítimo, precipitaciones intensas, tormentas eléctricas, calima y olas de calor por temperaturas máximas.

Pautas de actuación frente a episodios de viento fuerte, temporal marítimo, precipitaciones intensas, tormentas eléctricas, calima y olas de calor por temperaturas máximas. Incendios Forestales (INFOCA): Medidas de prevención y protocolos de evacuación o confinamiento ante el fuego en zonas de interfaz o monte.

Medidas de prevención y protocolos de evacuación o confinamiento ante el fuego en zonas de interfaz o monte. Riesgo Volcánico (PEVOLCA): Indicaciones de seguridad y actuación preventiva ante reactivaciones sísmicas o volcánicas.

Indicaciones de seguridad y actuación preventiva ante reactivaciones sísmicas o volcánicas. Riesgo de Inundaciones (PEINCA): Consejos de autoprotección frente a escorrentías pluviales y avenidas en zonas costeras.

Consejos de autoprotección frente a escorrentías pluviales y avenidas en zonas costeras. Plan Territorial (PLATECA): Recomendaciones específicas para responder ante desprendimientos e inestabilidad de laderas.

Comunicación transversal y subtitulación en tiempo real

El viceconsejero de Emergencias y Aguas del Ejecutivo autonómico, Marcos Lorenzo, ha subrayado que la accesibilidad debe constituir un eje vertebral dentro de la respuesta operativa del 112: "La información puede ser tan importante como la propia respuesta operativa; nos aseguramos de que los mensajes sean comprensibles para todos, garantizando que la accesibilidad no sea un añadido, sino parte esencial de la comunicación".

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Además de los doce videoconsejos temáticos, el 112 Canarias ha anunciado la incorporación sistemática de subtítulo en todos los comunicados y vídeos que difunde a través de sus canales oficiales y redes sociales. Esta medida garantizará el seguimiento en tiempo real de la información de servicio público durante la evolución de emergencias en curso o avisos a la población de especial relevancia.