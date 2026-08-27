La costa de Anaga vuelve a temblar: el IGN registra al menos seis réplicas tras el terremoto 3,6 que sacudió la zona metropolitana de Tenerife

Tras el sobresalto de la tarde de ayer, la costa de Anaga ha vuelto a temblar. Lo ha hecho con hasta seis réplicas de una serie de cuatro fuertes terremotos –el más intenso tuvo una magnitud 3,6– que se registraron en la tarde de ayer al norte de Punta Hidalgo. Ninguna de estos nuevos terremotos han sido sentidos por la población y el Instituto Geográfico Nacional (IGN) descarta que tenga relación con la actividad sismovolcánica de Tenerife.

Estos nuevos movimientos comenzaron sobre las 22:30 horas y se detuvieron sobre las dos de la mañana. Todos se detectaron a más de 30 kilómetros de profundidad, y la mayoría tuvo magnitudes por debajo de dos, aunque el primero de la reactivación fue de 2,4 mbLg. "Lo que vemos parece consistente con unas réplicas de los primeros terremotos", sentencia Itahiza Domínguez, director del IGN en Canarias.

El científico recalca que, al haberse producido a tanta profundidad, es difícil saber exactamente por qué se ha producido, si bien descarta que pueda tener relación con la actividad sismovolcánica que se lleva registrando en la isla de Tenerife desde 2016.

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(habrá ampliación)