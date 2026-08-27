Cinque Cullar & The International Peace Troupe llegan al Teatro Leal de la Laguna con un mensaje de paz a través del góspel

El Teatro Leal de La Laguna acogerá los próximos 4, 5, 6 y 7 de diciembre, a las 20:00 horas, la actuación de Cinque Cullar & The International Peace Troupe, una de las propuestas internacionales de la XXI edición del Gospel Canarias Fest. Las entradas ya están a la venta, con precios de 12, 22 y 28 euros, y pueden adquirirse a través de los canales oficiales de venta del Teatro Leal. La cita supondrá la llegada a Tenerife de una formación que entiende el góspel y la música coral como herramientas para conectar culturas, fomentar el entendimiento y transmitir un mensaje de unidad. Al frente del proyecto se encuentra Cinque Cullar, director, compositor y pedagogo especializado en música coral y fundador de la International Peace Troupe.

Cullar ha desarrollado una trayectoria vinculada al poder transformador de la música y a su capacidad para generar espacios de encuentro. Su propuesta combina la tradición del góspel y la música coral clásica con una concepción de la interpretación basada en la conexión humana, la excelencia artística y el compromiso con la comunidad.

Ocho años de historia

La International Peace Troupe, fundada en 2022, es un ensemble vocal internacional caracterizado por su energía escénica y por un repertorio que recorre desde el góspel tradicional y los espirituales hasta himnos contemporáneos de carácter global. Bajo la dirección de Cullar, la formación ha desarrollado una intensa trayectoria internacional con actuaciones en Estados Unidos, Europa y África.

Más allá de la dimensión estrictamente musical, el proyecto persigue una misión definida: promover la paz, la sanación y el entendimiento intercultural a través de la música. Sus actuaciones buscan convertir cada concierto en una experiencia de encuentro, utilizando la fuerza de las voces y la interpretación coral como vehículo para transmitir un mensaje de esperanza y unidad.

Vertiente educativa

El trabajo de la International Peace Troupe también incorpora una importante vertiente educativa. En los lugares que visita, la formación desarrolla talleres corales destinados a agrupaciones locales, estudiantes y líderes comunitarios, con programas centrados en la técnica vocal, la cohesión social y la construcción de comunidad a través del canto.

La actuación en el Teatro Leal se integra en la programación de la nueva edición del Gospel Canarias Fest, una cita que vuelve a reunir a grandes voces internacionales junto al talento nacional y local, manteniendo su apuesta por una programación abierta a todos los públicos y por el góspel como lenguaje universal capaz de unir culturas y generaciones. Con esta propuesta, el festival incorpora a su programación a una formación que trasciende el concepto tradicional de coro para plantear el escenario como un espacio de diálogo y encuentro.