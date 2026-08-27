Canarias ve "insuficientes" los 25 millones para atender a los menores de Ceuta

Canarias considera "insuficientes" los 25 millones de euros destinados a atender a los menores migrantes no acompañados que llegaron a Ceuta tras la crisis migratoria de finales de julio. Así lo señaló este jueves la consejera de Bienestar Social, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, tras asistir en Madrid a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Delgado trasladó durante el encuentro la "solidaridad" de Canarias con la ciudad autónoma. Un mensaje que trasladó al recordar que el Archipiélago ha afrontado en años anteriores una situación similar. Eso sí, la consejera criticó que la partida anunciada no se ajusta al coste que supone la atención de los menores: "Veíamos insuficiente la cantidad porque sabemos el coste que supone para esta ciudad la atención a todos estos menores migrantes y así se lo hemos hecho saber".

Todas las comunidades autónomas, salvo Castilla y León, Aragón y Extremadura, donde Vox tiene las competencias de Infancia, han votado a favor de la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta. La financiación fue, en este sentido, uno de los principales asuntos de la reunión entre las comunidades y el Estado. En este contexto, Delgado recordó los 100 millones de euros comprometidos por la Administración central para desarrollar el real decreto que permitió el traslado de menores migrantes no acompañados a la Península. "En la defensa que hizo el ministro Ángel Víctor Torres en el Congreso de los Diputados dijo que iba a haber la suficiencia financiera para realizar esta labor. Por tanto, exigimos al Estado que ponga los medios económicos necesarios para llevar a cabo estas acciones del Real Decreto Ley", recalcó.

El triaje

Más allá de la financiación, otra de las demandas de Canarias se centró en la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), que entró en vigor el pasado 12 de junio. "El triaje y dotar a los menores migrantes no acompañados de la figura de un representante del menor, tal y como se contempla en el Pacto Europeo de Migración y Asilo, es competencia del Estado", sunrayí la consejera. El artículo 8 de la normativa comunitaria establece que el triaje, el primer procedimiento de identificación y evaluación tras la llegada, corresponde al Estado y puede realizarse en la frontera exterior, cerca de ella o en otros puntos de su territorio: "Por eso entendemos que el Estado puede trasladar desde Ceuta a esos menores hacia otras dependencias del Estado en territorio peninsular y hacerle allí el triaje".

Los 25 millones de euros para Ceuta sirven para sufragar gastos de alojamiento, traslado, alimentación, vestuario, apoyo jurídico, atención médica, acompañamiento socioeducativo, o servicios de traducción de los niños y niñas que están solos en la ciudad autónoma. Los menores permanecen en Ceuta a la espera de que se articulen soluciones, ya sea mediante la repatriación o a través de su derivación a otras comunidades ante la saturación de la capacidad de la ciudad autónoma. Además, el Gobierno ha propuesto que 500 niñas que permanecen en la ciudad autónoma sigan tuteladas en Ceuta, pero que pasen a estar bajo guarda de entidades sociales de otros lugares de la Península, sin que participen recursos de comunidades autónomas.

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, recalcó al término del encuentro celebrado ayer que el Gobierno central no aceptará "ninguna deportación masiva de niños", al considerar que "son víctimas" y "no son invasores". En este sentio, la ministra de Infancia hizo un llamamiento a la solidaridad y la empatía del conjunto de las comunidades autónomas con Ceuta ante la situación derivada de la crisis migratoria. Al encuentro han acudido presencialmente Cataluña, Navarra, Canarias y Madrid, mientras las demás autonomías han participado de forma telemática.