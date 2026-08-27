Astrid Pérez aborda en Lanzarote las principales quejas ciudadanas de la isla a la Diputación del Común

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, se reunió este jueves en Lanzarote con el adjunto primero de la Diputación del Común, Antonio Alarcón, para conocer las principales quejas y reclamaciones registradas por ciudadanos de la isla y el estado en el que se encuentran.

La vivienda, la sanidad y la dependencia se encuentran entre los asuntos que concentran las demandas relacionadas con el bienestar social. Durante el encuentro, Pérez preguntó por las áreas que acumulan un mayor número de reclamaciones y por la situación de los expedientes abiertos.

Alarcón explicó que la Diputación del Común mantiene actualizada la atención de las reclamaciones y que algunas de las quejas presentadas por ciudadanos de Lanzarote ya han recibido respuesta. Otras permanecen todavía en fase de resolución, a la espera de los informes correspondientes.

La reunión permitió también repasar el trabajo que desarrolla la delegación de la Diputación del Común en Lanzarote en la atención y seguimiento de las reclamaciones ciudadanas.

Comunicación directa

Pérez defendió la importancia de mantener una comunicación directa con la institución para conocer cuáles son las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos de la isla. La presidenta del Parlamento señaló que esta información permite prestar atención, desde la Cámara autonómica, a los asuntos que tienen una incidencia más directa en el bienestar social de los canarios.

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El encuentro sirvió para que la presidenta del Parlamento canario conociera el volumen y la evolución de las reclamaciones ciudadanas en Lanzarote, con especial atención a vivienda, sanidad y dependencia, así como en los expedientes que continúan pendientes de resolución.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas