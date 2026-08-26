Pedro Pérez, cineasta: “Hay que abrazar la oscuridad y la incomodidad porque es parte de lo que somos”

Su pasión por el cine empezó desde niño. Viajaba de película en película, de historia en historia, entre imágenes y sonidos yuxtapuestos. Su madre fue quien, principalmente, le inculcó el gusto por el séptimo arte. Pedro Pérez (Gran Canaria, 1991) es director y productor de cine. En 2022 dirigió Benito, un cortometraje sobre el escritor Benito Pérez Galdós que consiguió once selecciones en festivales nacionales e internacionales. En 2024 dirigió Sin piel, un cortometraje que trata el bullying y que cuenta en su reparto con Jorge Motos y Manuela Velasco.

En el 2018 dirigió La entrega, cortometraje semifinalista en el Notodofilmfest la iniciativa de La Fábrica surgida a partir de una idea original de Javier Fesser. Su primera película nace de este corto, que fue su trabajo de fin de curso. “Para ello me documenté mucho, dándole muchas vueltas al enfoque y los personajes y luego durante la escritura me topé con que tuve que hacer un ejercicio de síntesis bastante grande para ajustarlo a la duración”, expone. El director tuvo la sensación de que se había quedado corto y que podía seguir explorando sus ideas gracias a la investigación que estaba realizando. “Partí del cortometraje y de hecho la escena inicial de la película es prácticamente ese corto. De ahí partimos para contar esta historia”.

Ya han pasado casi diez años desde que escribió La Entrega. El proyecto lleva gestándose desde ese momento, pero aclara que el guion del largometraje ha demorado casi tres años. “Eso es tiempo. Tiempo donde la vida pasa y la vida mancha”, explica. Para el cineasta, el hecho de tener delante la página en blanco, no significa que sea solo eso, también es una página llena de alegrías, ilusiones, mejores deseos y cariño, al igual que está llena de miedos, inseguridades y frustración. “Es la orilla de un vasto mar que espera una travesía en la que no sabes a dónde te va a llevar y cómo vas a llegar”.

Durante esta travesía, Pérez cuenta que lleva consigo un mensaje que tiene que entregar. “Ese mensaje se va nutriendo de todo, de tus vivencias, de las personas que amas, los lugares donde eres o fuiste feliz, una conversación o un aroma. Todo forma parte del proceso”. Añade que ahora mismo le resulta complicado cerrar el proyecto y pensar en la siguiente página en blanco.

Según relata, debido al presupuesto tan ajustado alrededor de 50.000 euros para un proyecto de estas características (financiado por el Cabildo grancanario, el ayuntamiento de Arucas y empresas privadas como Caja Siete y Collbaix), el equipo ha atravesado numerosas adversidades durante el proceso creativo. “Por suerte es un proyecto independiente, eso quiere decir que he tenido libertad para expresarme como quería, que en estos tiempos es decir mucho y estoy profundamente agradecido por ello”. Sin embargo, reconoce que el peaje ha sido demasiado alto porque no sólo ha afectado a la velocidad de la producción, sino también ha generado incertidumbre y una carga pesada con la que ha tenido que lidiar.

La actriz Brenda Miranda en la película 'Nadie te amará'. / E. D.

Narrar desde un lugar incómodo

La maternidad atraviesa toda la historia, pero desde un lugar poco habitual y muy incómodo. “Uno de los aspectos que más representa a Canarias es la maternidad y me apetecía mucho explorarlo”. El cineasta incide en la idea de que “no vivimos en el mejor de los mundos posibles”. Según él, las personas tienen contradicciones, cometen errores y no son perfectas. Y aunque existe la opción de ignorar esos problemas e inducirnos a esa amnesia, está la opción de señalarnos y cuestionarnos, reconocer esas imperfecciones y hacerles frente. “Esta última opción me parece más atractiva, hay que abrazar la oscuridad y la incomodidad porque es parte de lo que somos. Abordar la maternidad desde ese enfoque era por tanto imperativo para mí”.

El título Nadie te amará no pasa desapercibido y se mantiene abierto a interpretación. El director canario revela que viene del lugar más insospechado, de una canción de Rocío Jurado llamada Como yo te amo. “Es una canción que escuchaba mucho de niño con mi madre y tiene un significado muy especial para mí”.

Algunos filmes realizados por cineastas canarios encuentran dificultades para estrenarse en salas comerciales. Para el director es una cuestión de marketing. “Durante años ha calado la idea de que el cine es un arte subvencionado para gozo y disfrute de unos pocos y eso ha hecho mucho daño al sector”, manifiesta. Además, agrega que existe un complejo añadido en Canarias, algo que no existe en la música. “En la música se ha perdido ese sentimiento gracias también al trabajo durante años de mucha gente que ha allanado el camino y que no hay que olvidar. En el cine pasará algo parecido”. Recuerda a los hermanos Ríos como ejemplo de maestros que han ayudado al sector, así como a las nuevas generaciones que tienen historias muy poderosas que contar. Aun así, asegura que “es una pena que tengamos que reclamar la exhibición en nuestro propio territorio”.

El reparto de Nadie te amará es completamente canario. “Todavía se sigue exotizando el acento canario”. Cree firmemente en el talento autóctono y está muy contento con el elenco y el equipo que ha trabajado durante todo el proyecto. “Está claro que los de fuera no apoyarán lo nuestro, ni nuestras historias, ni nuestro acento, así que no queda otra que hacerlo nosotros”, agrega. Aunque hubiese contado con actores peninsulares en el pasado, para él era muy importante la proximidad, permitiéndole reunirse con los actores presencialmente, hablar con ellos. “Que entendieran el entorno, la perspectiva de clases de las islas, la orografía y la idiosincrasia. En definitiva, el sentir isleño”.

La industria cinematográfica en Canarias sigue siendo mucho más modesta que en la península. Pérez piensa, sin embargo, que Canarias ha experimentado un fenómeno increíble con rodajes de muchos países que han propiciado un avance de la industria y así nutrir al tejido empresarial isleño. “La asignatura pendiente en Canarias es la apuesta firme por el talento local. Más producción de ficción y menos trabas burocráticas. También creo necesario una reeducación del espectador, del sentir general, tanto fuera del sector como en los entornos familiares, porque la mayoría de las personas estima que el cine insular es un coñazo y por eso les es indiferente”.

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Más allá de estos pormenores, Pedro Pérez confía en que el espectador disfrute de la película. Insiste en que no quiere condicionar la experiencia individual. Él y su equipo esperan que cada fotograma merezca la pena para quienes estén dispuestos a sumergirse en esta historia que abraza la incomodidad y la penumbra como parte de lo que somos.