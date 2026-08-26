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La isla de La Palma salva la puerta de acceso de una de las grandes haciendas de su historia

El Cabildo y el Ayuntamiento llanense rehabilitan y reubican la Portada Carballo Wangüemert, pieza de piedra piconera roja vinculada al pasado agrícola del valle

Autoridades y miembros de la familia Carballo Wangüemert, ante la portada rehabilitada.

Autoridades y miembros de la familia Carballo Wangüemert, ante la portada rehabilitada. / E. D.

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Santa Cruz de La Palma

El Cabildo de La Palma y el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane recuperan y reubican la Portada Carballo Wangüemert, una pieza histórica que durante el siglo XIX constituía el acceso principal a la hacienda de esta familia, una de las explotaciones agrícolas más relevantes del Valle de Aridane. Construida en piedra piconera roja y labrada, la portada vuelve ahora a un espacio público próximo a su emplazamiento original, en el acceso sur de la ciudad.

La actuación permite recuperar un elemento vinculado al pasado agrícola del municipio después de permanecer desmontado y almacenado durante más de tres décadas. Las obras de urbanización del antiguo camino Trocadero, a comienzos de los años noventa, afectaron al vallado de la antigua hacienda. La intervención de la cronista oficial del municipio, María Victoria Hernández, permitió desmontar y conservar la portada en lugar de que fuera demolida.

La importancia de la pieza está directamente relacionada con la finca a la que daba acceso. La hacienda Carballo Wangüemert fue una explotación agrícola destacada del Valle de Aridane y su evolución refleja los principales cambios experimentados por la agricultura de la zona. En el siglo XIX estuvo dedicada inicialmente a los viñedos y la cochinilla, producto utilizado para obtener un cotizado tinte rojo destinado a la industria textil europea.

Plátanos y otros frutales

La llegada del agua canalizada en 1868 permitió diversificar la producción e introducir el cultivo de tabaco. Durante el siglo XX, los terrenos evolucionaron hacia el cultivo del plátano y otros frutales, siguiendo la transformación de buena parte de las zonas agrícolas del Valle de Aridane.

La portada está vinculada además a Benigno Carballo Wangüemert (1826-1864), nacido en Los Llanos de Aridane y destacado jurista, catedrático de Economía Política y periodista. En 1862 publicó Las Afortunadas: viaje descriptivo a las islas Canarias, obra dedicada a describir la geografía, la sociedad y la economía del Archipiélago.

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Con su nueva ubicación, la portada vuelve a formar parte del espacio público y queda como testimonio material de una etapa fundamental de la historia del Valle de Aridane. Aunque ya no conduce a la antigua hacienda, mantiene su vínculo con el territorio y permite reconocer, en plena ciudad, la huella de un paisaje agrícola sobre el que se construyó buena parte del desarrollo posterior de Los Llanos.

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