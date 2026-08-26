La OMS cuestiona la denuncia obligatoria de la violencia machista: "Hay que proteger a la víctima aunque no quiera"

Un reciente estudio realizado por investigadoras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Universidad de Harvard ha reabierto el debate sobre la obligación de los sanitarios de denunciar los casos de violencia machista que detectan en sus consultas.

El análisis publicado en el portal The Lancet Obstetrics, Gynaecology & Women's Health, refleja el resultado de 28 estudios diferentes para los que se ha entrevisado a 14.540 mujeres. Al analizar los trabajos con mayor rigor y menor riesgo de sesgo, se observa una diferencia de casi 24 puntos porcentuales en la opinión de las mujeres sobre la denuncia obligatoria. Mientras que el 68,7% de las que no han sufrido violencia de pareja está a favor de que los sanitarios denuncien al momento estos casos, el apoyo baja al 45 % entre las supervivientes de agresiones.

Esta diferencia muestra que la experiencia de haber sufrido violencia influye en la percepción de estas medidas. Quienes han vivido estas situaciones tienden a dar más importancia a mantener su confidencialidad y decidir por sí mismas cuándo acudir a la justicia, en lugar de verse obligadas a iniciar un proceso legal.

Temor a nuevas agresiones

Las víctimas señalan que la notificación obligatoria puede tener consecuencias no deseadas que afectan de manera directa a su seguridad y bienestar. Entre ellas, destacan el riesgo de sufrir nuevos ataques por parte del agresor, que en algunos casos pueden ser incluso más graves que los anteriores. Por miedo a estas represalias o a una intervención policial que no desean, algunas mujeres optan por no acudir a los servicios sanitarios o no contar la verdadera causa de sus lesiones, lo que puede dificultar la relación de confianza con los profesionales.

Además, perder el control sobre la decisión de denunciar puede generar ansiedad, angustia y depresión, al sentir que se les obliga a iniciar un proceso para el que no están preparadas. A esto se suman otros temores, como las consecuencias económicas que podría tener la detención del agresor o el miedo a perder la custodia de sus hijos si intervienen los servicios de protección. Para algunas víctimas, estas situaciones hacen que sientan que el sistema acaba por perjudicarlas a ellas en lugar de centrarse solo en el agresor.

Si respetas la ley, no estás respetando la autonomía de las afectadas

Desde el ámbito sanitario, también se plantea la necesidad de revisar el equilibrio entre el cumplimiento de la ley y la autonomía de las víctimas, en especial cuando son ellas mismas quienes manifiestan que no desean iniciar un proceso judicial. En este sentido, el estudio abre una reflexión sobre el papel de los profesionales sanitarios y sobre cómo actuar ante estos casos sin dejar de garantizar la protección y seguridad de las mujeres.

"Es cierto que nosotros legalmente estamos ligados a este tipo de legislación, pero sobre todo creemos que una víctima de violencia machista debe estar protegida", explica Natalia Rodríguez Novo, presidenta del Colegio de Enfermeros y Enfermeras de Santa Cruz de Tenerife. "Este estudio nos invita a reflexionar y es algo que deberían valorar los códigos éticos y deontológicos profesionales. Es un poco contradictorio, porque si respetas la ley, no estás respetando la autonomía de las afectadas", añade.

Salvaguardar la vida

Por otro lado, la magistrada Auxiliadora Díaz defiende con firmeza el modelo legal de protección en España frente a las conclusiones de la revisión científica y califica la normativa vigente de "bastante acertada". Reconoce que en este escenario colisionan derechos complejos y sitúa en un lado "el deber de tener que denunciar cuando tienes conocimiento de la existencia de un hecho delictivo" y, en el otro, el derecho a la intimidad de la afectada.

Sin embargo, la titular de la plaza 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer de Las Palmas de Gran Canaria recalca que la prioridad absoluta debe ser la salvaguarda de un bien jurídico superior como es la vida: "Se intenta proteger a la víctima e, incluso en ocasiones, aunque ella no lo quiera".

Asimismo, distingue entre la comunicación inicial del delito y la decisión posterior de la mujer durante el proceso penal, y defiende que pueda acogerse a la defensa legal cuando sea llamada por el órgano jurisdiccional. Enn definitiva, la magistrada sostiene que la norma española es la más apropiada para preservar la vida y la integridad física y psicológica tanto de las mujeres como de los menores expuestos a la violencia y concluye que el sistema deber seguir funcionando de la misma manera.