Eclipse parcial de Luna del 28 de agosto: el IAC revela el horario y dónde verlo desde Canarias

La madrugada de este viernes 28 de agosto de 2026 ofrecerá a los aficionados a la astronomía una nueva oportunidad para observar un fenómeno celeste desde Canarias. Se trata de un eclipse parcial de Luna, que pondrá el cierre a la actual temporada de eclipses después del eclipse solar del pasado 12 de agosto.

El fenómeno será visible desde buena parte de Europa, África y América. En Canarias, además, podrá seguirse durante las últimas horas de la noche y las primeras de la madrugada sin necesidad de utilizar ningún equipamiento especial. El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) señala que bastará con mirar al cielo para contemplar cómo la sombra de nuestro planeta avanza sobre la superficie lunar.

Este eclipse será parcial, aunque tendrá una magnitud considerable. En el momento de mayor ocultación, alrededor del 93-96 % del disco lunar quedará dentro de la umbra terrestre, la parte central y más oscura de la sombra proyectada por la Tierra. Los cálculos de NASA sitúan el máximo del fenómeno a las 04:13 UTC, mientras que el IAC establece las 05:13 horas como referencia para Canarias.

En plena 'temporada de eclipses'

El IAC destaca que estamos en plena ‘temporada de eclipses’. En una ventana temporal de algo más de treinta días las geometrías del Sol, la Tierra y la Luna coinciden. Tal y como explica la astrofísica y divulgadora del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Irene Puerto, “en su baile orbital a miles de kilómetros por hora, estos tres cuerpos celestes quedan perfectamente alineados en el espacio, dando lugar a una secuencia de ocultaciones”.

“En cada una de estas temporadas suelen registrarse entre dos y tres eclipses, alternando eventos solares y lunares”, añade Puerto. Tras el eclipse solar que se vivió el pasado 12 de agosto de forma total en gran parte de la Península y parcial en Canarias, la arquitectura del Sistema Solar completa su ciclo este viernes 28 de agosto de madrugada con un eclipse parcial.

¿A qué hora se podrá ver el eclipse desde Canarias?

Quienes quieran observar el eclipse desde las islas tendrán que trasnochar o madrugar. Según el IAC, la fase de sombra comenzará en Canarias a las 03:30 horas y el máximo se alcanzará a las 05:13 horas.

Será precisamente en torno a ese momento cuando la mayor parte del disco de la Luna quede oscurecida por la sombra de la Tierra. Al tratarse de un eclipse parcial, una pequeña zona permanecerá fuera de la umbra y continuará recibiendo directamente la luz del Sol.

En la Península y Baleares los horarios serán algo diferentes. La fase parcial comenzará a las 04:34 horas y el máximo llegará a las 06:12 horas, cuando aproximadamente el 96 % del disco lunar estará dentro de la sombra.

El eclipse del 28 de agosto figura además en los calendarios astronómicos oficiales de NASA, que lo identifica como el segundo eclipse lunar de 2026, después del eclipse total de Luna del 3 de marzo. El organismo estadounidense señala que el fenómeno será visible desde amplias zonas de América, Europa y África.

¿Por qué se produce un eclipse lunar?

Un eclipse lunar ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se colocan prácticamente alineados, con la Tierra situada entre los otros dos cuerpos celestes.

En esas circunstancias, nuestro planeta bloquea parte de la radiación solar que normalmente llega hasta la Luna y proyecta detrás de sí una sombra que se extiende por el espacio. Esa sombra tiene dos zonas principales: la penumbra, donde el oscurecimiento es más débil, y la umbra, donde la Tierra bloquea directamente la luz solar.

En un eclipse lunar parcial, la Luna no atraviesa por completo la umbra. Por eso, una parte del satélite permanece iluminada mientras otra queda cubierta por la sombra terrestre. NASA explica que, a diferencia de un eclipse total, el oscurecimiento nunca llega a cubrir completamente el disco lunar.

La Luna se oscurecerá hasta en un 96% en su fase máxima, un evento observable sin protección ocular especial desde las Islas

La actual sucesión de fenómenos forma parte de lo que los astrónomos denominan una temporada de eclipses. Son periodos de unas semanas en los que las posiciones orbitales del Sol, la Tierra y la Luna permiten que se produzcan varios eclipses. NASA señala que estas temporadas duran aproximadamente 35 días y se repiten algo menos de seis meses después.

¿Por qué la Luna puede adquirir un tono rojizo?

Uno de los aspectos más llamativos de los eclipses lunares es que la parte situada dentro de la sombra terrestre no desaparece por completo. En determinadas fases puede adquirir tonalidades rojizas, anaranjadas o cobrizas.

La explicación está en la atmósfera terrestre. Aunque la Tierra bloquee la luz solar directa, una parte de esa radiación atraviesa las capas de aire que rodean el planeta antes de desviarse hacia la zona de sombra.

La atmósfera dispersa con mayor facilidad las longitudes de onda más cortas, correspondientes principalmente a los tonos azules. En cambio, las longitudes de onda más largas, asociadas a los colores rojizos y anaranjados, pueden atravesar la atmósfera y alcanzar la superficie lunar.

El próximo eclipse lunar llegará a España en unos días y teñirá de rojo parte de la Luna este agosto: cuándo y dónde verlo / E. D.

Por eso, durante un eclipse lunar, la Luna puede adquirir ese característico aspecto rojizo o cobrizo. El color concreto y su intensidad dependen, entre otros factores, de las condiciones de la atmósfera terrestre en ese momento.

El IAC utiliza una explicación especialmente gráfica: durante el eclipse, la Luna puede entenderse como una especie de pantalla que recibe la luz procedente de los numerosos amaneceres y atardeceres que están ocurriendo simultáneamente alrededor de la Tierra.

Un fenómeno que se puede observar sin protección especial

Otra diferencia importante respecto a los eclipses solares es la seguridad durante la observación. Mirar directamente un eclipse lunar no supone un riesgo para los ojos, por lo que no son necesarias gafas especiales ni filtros solares.

El IAC indica que tampoco hace falta desplazarse hasta un lugar elevado ni utilizar instrumentos astronómicos. El eclipse podrá observarse a simple vista, siempre que las condiciones meteorológicas y la visibilidad del cielo lo permitan.

Unos prismáticos o un pequeño telescopio pueden servir para apreciar con mayor detalle el avance de la sombra sobre el disco lunar, aunque no son imprescindibles para disfrutar del fenómeno. NASA también confirma que los eclipses lunares pueden contemplarse directamente sin protección ocular.

El cielo de agosto vuelve a ofrecer un espectáculo

El eclipse parcial de Luna llega apenas unas semanas después de otro de los grandes acontecimientos astronómicos del verano: el eclipse solar del 12 de agosto de 2026, que fue total en amplias zonas de la Península y parcial en Canarias.

Con el fenómeno lunar del 28 de agosto se completa así una temporada especialmente destacada para la observación astronómica. Para Canarias, donde la calidad de los cielos ha favorecido históricamente el desarrollo de la investigación y la divulgación astronómica, la madrugada del viernes permitirá seguir a simple vista uno de los movimientos más evidentes de la mecánica celeste.

Quienes quieran contemplarlo solo tendrán que buscar un lugar desde el que tengan una buena visión del cielo y permanecer atentos a partir de las 03:30 horas. El momento más destacado llegará a las 05:13 horas, cuando la sombra terrestre alcance su máxima incidencia sobre la Luna en Canarias.