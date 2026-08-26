Diez años de Los Lavaderos Music: de experimento modesto en Santa Cruz a referente cultural

El ciclo Los Lavaderos Music alcanza este verano una cifra redonda: cien conciertos y diez años de actividad ininterrumpida en el entorno de los Lavaderos de Santa Cruz de Tenerife. Lo que nació como una propuesta modesta para dinamizar un espacio poco conocido de la capital chicharrera se ha consolidado como una de las citas culturales más singulares del verano, puesto que combina música en directo, cercanía y un marcado carácter comunitario.

La producción de esta iniciativa corre a cargo de Makaron Gestión y Proyectos Culturales y el promotor del ciclo, Rubén Díaz, recuerda que el proyecto comenzó casi como un experimento. "Cuando arrancamos fue una propuesta tímida. "Yo sí intuía que el espacio iba a funcionar bien como sala de conciertos, porque hay una magia especial en esas piedras, pero no imaginaba que tendría un recorrido tan largo", señala. De este modo, la idea surgió ante la necesidad de dar visibilidad a un enclave patrimonial que pasaba desapercibido para buena parte de la ciudadanía, incluso para los propios vecinos del barrio: "Había muchísima gente que no sabía ni dónde estaba aquello. Propusimos conciertos de pequeño formato y en formato acústico para atraer al público y que descubriera el lugar".

Un inicio modesto

Aquellas primeras actuaciones tuvieron un carácter casi familiar, con el propio Díaz implicado directamente sobre el escenario. "El primer año yo era como el padrino y tocaba en muchos conciertos porque llamaba a amigos y compartíamos el escenario. Era todo muy cercano", recuerda. Sin embargo, la respuesta del público no tardó en consolidar la iniciativa. "La gente empezó a venir, a hacer cola, algo que entonces parecía impensable. Y esa respuesta se ha mantenido firme con el tiempo", celebra el promotor.

Uno de los pilares del éxito ha sido, según Díaz, la combinación de estilos y perfiles artísticos que se pueden descubrir en cada nuevo concierto. "Hemos mantenido una línea muy clara al mezclar músicos consolidados con otros emergentes y eso ha permitido que hayamos ido captando al público", señala. De este modo, en estos diez años han pasado por el ciclo propuestas de lo más diversas, desde jazz, rock o canción de autor hasta música brasileña, clásica o incluso turca. "Siempre procuro que haya un poco de todo, que cualquier persona encuentre algo que le interese en cada nueva edición", apunta.

Mucho más que música

Pero más allá de la programación, Rubén Díaz subraya el ambiente que se ha generado en torno a los conciertos como uno de los grandes valores del ciclo. "Hay una vibración muy especial. Siempre digo que tenemos el mejor público del mundo porque es un público de todas las edades, ves a niños sentados en el suelo, gente mayor, vecinos, visitantes… Se ha creado un ambiente muy positivo y tolerante", afirma. Esa fidelidad se traduce en la presencia continua de asistentes habituales: "Hay personas que vienen todas las semanas. Incluso hay vecinos que llevan los diez años acompañándonos".

La cita de este jueves cuenta Juani Pérez Zuppo junto a un cuarteto acústico y varios invitados

El arraigo en el barrio del Toscal ha sido otra de las claves. "Desde el principio quise que el proyecto se integrara en el entorno en el que estaba ubicado los Lavaderos, que los vecinos no lo vieran como algo ajeno. Y lo hemos conseguido porque la gente ya lo siente como suyo", destaca el promotor, quien añade que esa convivencia se ha extendido también al entorno turístico: "Nunca hemos tenido problemas con los hoteles ni los residentes. Al contrario, muchos visitantes se asoman, descubren el concierto y acaban quedándose".

A por el número cien

El concierto número cien, celebrado como acto central de esta décima edición y que tendrá lugar este jueves 27 de agosto, ha sido concebido como una clausura especial. Para la ocasión, el ciclo ha reunido a la cantante Juani Pérez Zuppo junto a un cuarteto acústico y varios artistas invitados, en un repertorio que incluirá canciones emblemáticas. Además, la cita ha incorporado otras disciplinas como la danza –con una coreografía de la joven Emma Rodríguez Arvelo, habitual del espacio desde que era niña– y la poesía, con la participación del autor palmero Francisco Viña.

Un concierto de Los Lavaderos Music. / ED

El evento también cuenta con un componente simbólico vinculado al barrio, puesto que se realizará un homenaje a la Virgen del Toscal. "Nos pareció un detalle muy emotivo, ya que se trata de un icono para los vecinos de la zona, y su historia merecía ser contada. Queríamos cerrar el concierto con un guiño al lugar que nos ha acogido durante estos años", explica Díaz sin querer desvelar detalles de esta acción para que el público se lleve una sorpresa.

Una más antes de la clausura

Lejos de poner punto final, el ciclo continúa este verano con el concierto extraordinario 101, que tendrá lugar el sábado 29 de agosto y estará dedicado al rock y a la figura del DJ. "El rock es uno de los géneros más castigados en Canarias, con menos espacios para tocar, especialmente para los artistas con repertorio propio, así que queríamos darles el lugar que se merecían", señala Rubén Díaz.

Habrá una actuación extra este sábado dedicada al rock y a la figura del DJ

De cara al futuro, la intención es dar continuidad al proyecto, aunque con algunos ajustes. "Yo quiero continuar, por supuesto, pero también creo que es necesario revisar el formato porque llevamos diez años trabajando prácticamente con el mismo presupuesto y eso nos obliga a replantear cosas", admite el promotor, quien apunta a una posible reducción del número de conciertos en favor de una mayor selección artística. "Queremos mantener la esencia y subir el listón de calidad". Tras una década de trayectoria, Los Lavaderos Music se ha consolidado como un ejemplo de gestión cultural a pequeña escala, capaz de generar comunidad y de poner en valor un espacio patrimonial a través de la música. "Lo importante es seguir mejorando y no perder lo que nos ha traído hasta aquí", concluye Díaz.