El SCS atendió a más de 1.100 pacientes con trastornos alimentarios y superó las 7.400 consultas en el último año

La Red de Salud Mental del Servicio Canario de la Salud (SCS) prestó atención especializada a un total de 1.100 pacientes diagnosticados con Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) a lo largo del año 2025. Durante este periodo, los equipos multidisciplinares del sistema público sanitario completaron 7.410 consultas de seguimiento, según los datos procedentes del Registro de Casos Psiquiátricos de Canarias (RECAP) que han sido dados a conocer este martes por la Consejería de Sanidad. La afectación de estas patologías en el Archipiélago se sitúa en torno al 4 % de la población adolescente, un porcentaje equiparable a la media de otras comunidades autónomas y que, en palabras del propio Ejecutivo regional, justifica plenamente el esfuerzo inversor y la consolidación de infraestructuras de atención altamente especializadas.

De acuerdo con el informe oficial, el perfil asistencial más recurrente se concentra de manera mayoritaria en dos franjas poblacionales concretas: mujeres adolescentes con edades comprendidas entre los 13 y los 18 años, y mujeres adultas jóvenes encuadradas en la etapa de los 19 a los 40 años. Las autoridades sanitarias recuerdan que los TCA son afecciones graves del ámbito de la salud mental caracterizadas por alteraciones persistentes en los hábitos diarios de alimentación, acompañadas de una obsesión severa por el peso y la masa corporal que repercute en el deterioro físico, psicológico y social de la persona.

Naturaleza multifactorial y la alerta sobre la presión estival

El departamento público de Sanidad subraya que el origen de este grupo de patologías —entre las que destacan la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón— es de carácter multifactorial. En la aparición y consolidación de la enfermedad interactúan factores genéticos, biológicos y psicológicos, pero también una fuerte componente familiar y sociocultural.

Por este motivo, los responsables del SCS han incidido en la necesidad de extremar la vigilancia durante la época estival. En los meses de verano tiende a registrarse una sobreexposición a mensajes publicitarios y redes sociales enfocados en la pérdida acelerada de peso, las dietas milagro y los cánones estéticos vinculados a la imagen corporal, lo que puede actuar como detonante o agravante en perfiles vulnerables.

Red pública de atención: extensión de recursos en Gran Canaria y Tenerife

La estrategia de la Consejería de Sanidad durante la presente legislatura se ha orientado hacia la creación de un circuito asistencial integral dentro de las propias islas, logrando evitar la derivación a centros especializados de la Península para aquellos casos con cuadros graves que exigen tratamiento intensivo:

Provincia de Las Palmas: Destaca el impulso a la Unidad de TCA del Hospital Juan Carlos I (centro adscrito al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín), a la que se sumó el pasado mes de marzo la puesta en marcha de un Hospital de Día dotado con 20 plazas. Este recurso está atendido por un equipo multidisciplinar integrado por 11 profesionales de la psiquiatría, la psicología clínica y la enfermería especializada.

Destaca el impulso a la (centro adscrito al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín), a la que se sumó el pasado mes de marzo la puesta en marcha de un dotado con 20 plazas. Este recurso está atendido por un equipo multidisciplinar integrado por 11 profesionales de la psiquiatría, la psicología clínica y la enfermería especializada. Provincia de Santa Cruz de Tenerife: En la actualidad opera el Programa de Atención a Personas con TCA del Hospital Universitario de Canarias (HUC), garantizando la asistencia ambulatoria y de ingreso hospitalario tanto en población infantil y juvenil como en adultos. Asimismo, el SCS tiene proyectada la apertura inminente de un nuevo Hospital de Día especializado que quedará ubicado en las instalaciones del Centro de Atención a las Especialidades (CAE) de La Orotava para dar cobertura a la zona norte de la isla.

El papel clave de Atención Primaria y pautas para el entorno familiar

El protocolo del Servicio Canario de la Salud otorga una relevancia prioritaria a la detección precoz desde el primer escalón sanitario. El trabajo diario de los profesionales de Pediatría, Medicina de Familia y Enfermería en los centros de salud resulta determinante para realizar la primera evaluación de sospecha, iniciar la contención del paciente y coordinar la derivación urgente hacia las unidades hospitalarias especializadas en caso de ser necesario.

En el ámbito de la prevención comunitaria, la Dirección General de Salud Pública mantiene activos diversos programas de educación nutricional y promoción de vida saludable. En esta línea, las autoridades de la Consejería dirigen una serie de recomendaciones esenciales dirigidas al núcleo familiar:

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