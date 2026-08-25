De la muerte natural a las colisiones: cinco cetáceos varan cada mes en las costas de Canarias

Cinco cetáceos han aparecido muertos en las costas canarias cada mes de los últimos diez años. En total, desde 2016 se han registrado 662 varamientos, un 32% más que la década anterior. Del total, 41 ocurrieron en 2025, lo que reduciría esos encontronazos a tres al mes. A veces por causas naturales, otras tantas como consecuencia de alguna acción humana, como la pesca, el consumo o enredos con plásticos, o las colisiones con embarcaciones. Y aunque el aumento de la última década no resulta "significativo" –y, de hecho, los científicos lo ven más como un reflejo de la mejora en la Red de Varamientos de Canarias– los investigadores cada vez están más preocupados por la cantidad de cachalotes que se encuentran varados en las Islas, ya que hasta un 40% fallecen de manera temprana por colisiones con grandes embarcaciones.

"No es que sea una amenaza de extinción, pero es necesario abordar este tema con seriedad y perspectiva", indica el catedrático de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y del Instituto Universitario de Sanidad Animal (IUSA), Antonio Fernández. En esta línea también se manifiesta la investigadora del Centro Oceanográfico de Canarias, adscrito al Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), Natacha Aguilar, que considera que es uno de los daños a esta fauna marina más preocupantes, especialmente, "porque se podrían evitar".

Más de 100 muertes en 25 años

Según la Red Canaria de Cetáceos Varados (Cetvar), desde el año 2000 se han registrado un total de 119 muertes de cachalotes. Al contrario de lo que ocurre con el total de cetáceos encontrados desde entonces –casi la mitad fallecidos de manera natural–, en los cachalotes más de la mitad de los casos son indeterminados.

"Esto significa que la evidencia disponible no permite establecer científicamente una causa de muerte con suficiente seguridad", explica Fernández, que insiste en que las principales dificultades están en la conservación del cadáver (que no suele ser la más óptima porque el cuerpo del animal puede llevar días vagando en mar abierto) y la dificultad para demostrar una causalidad.

"Encontrar una lesión compatible con la actividad humana no siempre demuestra que esa interacción produjera la muerte", revela. Además, como insiste, los científicos no pueden especular sobre la muerte de un animal. "Debemos ser serios y la especulación lleva al descrédito", insiste. Sus análisis veterinarios han demostrado que prácticamente la totalidad de los cachalotes varados con signos de colisión, que pudieron ser analizados, efectivamente murieron por esta causa.

Colisiones con cachalotes

Lo más llamativo, en el caso del cachalote es que al menos el 44% de los varamientos registrados –lo que en términos cuantitativos asciende a 53– muestran signos más o menos evidentes de colisión. La situación del cachalote es aún más destacable cuando se la compara con la de la especie que más veces se ha encontrado varada en las Islas: el delfín listado. En este caso, más de la mitad de los casos detectados son por muerte natural (51%) y solo en una porción pequeña se han registrado indicios de algún tipo de interacción con la pesca.

En el caso del cachalote, una revisión de los datos de Cetvar realizada por Jacobo Marrero (PLOCAN) muestra que "de ese porcentaje de muertes por colisión, ocho de cada diez muestran un solo corte consistente con un choque con proas afiladas; y el resto, múltiples cortes paralelos consistentes con una colisión con hélices de gran tamaño", revela Aguilar, que insiste en que lo más grave es que el cachalote es una especie muy longeva con ciclos de reproducción muy largo comparables al ser humano. "Incluso una pérdida de un individuo es muy grave", insiste.

Más de 7.000 barcos que atraviesan las Islas en "paso inocente"

Como explica la investigadora, estas últimas solo pueden proceder de los grandes buques de transporte marítimo internacional de mercancías que "no recalan en Canarias". Cada año atraviesan el Archipiélago más de 7.000 embarcaciones de este tipo, cuya regulación compete al Gobierno Central o de la Organización Marítima Internacional (OMI). "Canarias fue declarada por la OMI Zona Marina de Especial Sensibilidad y es urgente poner en marcha medidas", indica la investigadora.

El 44% de los cachalotes varados en Canarias muestra signos de colisión con una embarcación

Aguilar considera que ese 20% de choques con grandes hélices se pueden evitar si "se le pone un límite de 10 nudos de velocidad al tráfico internacional que transita sin recalar por aguas canarias". Según la investigadora, esta medida tan solo supondría tres horas de retraso para las travesías interoceánicas y salvaría muchas vidas de ballenas y cachalotes.

En el caso del riesgo de colisión de grandes barcos interinsulares –la mayoría son ferris de transporte de mercancías y pasajeros– el problema es "más complicado". "Se requiere desde ya un estudio serio de coste-beneficio para reducir las colisiones sin perjuicio a la sociedad, necesitamos datos de ocupación que basen una planificación inteligente", relata Aguilar.

A estas medidas específicas sobre la navegación, Fernández añade otras tantas que deberían ser prioritarias para proteger tanto al cachalote como a las otras 30 especies de cetáceos que viven en Canarias. En este sentido, el veterinario añade que, entre otras cosas, se deben identificar espacial y temporalmente las zonas de mayor riesgo y mantener una respuesta rápida a los varamientos para tratar de aumentar las posibilidades de supervivencia y mejorar los diagnósticos post mortem.

Acciones de control de varamientos

La Consejería de Transición Ecología del Gobierno de Canarias es conocedora de este problema medioambiental, con el que también están muy sensibilizadas las navieras en las Islas. Desde hace más de 20 años ha estado haciendo seguimiento y registro de los cetáceos varados de Canarias, caracterizando los ejemplares varados y analizando las posibles causas de la muerte.

Por otro lado, la Consejería propicia la atención veterinaria a través del Instituto Universitario de Sanidad Animal (IUSA), que realiza el análisis técnico y biopsias a través de la Red Vigía, para conocer con precisión y rigor las posibles causas de la muerte de estos cetáceos. "Es una ventaja con la que cuenta Canarias, pues es un sistema basado en ciencia para mostrar evidencias diagnósticas", explica Fernández.

Proyecto para toda la Macaronesia

El proyecto se está consolidando en toda la Macaronesia y, en los últimos meses, también se han realizado talleres en otros archipiélagos, como en Cabo Verde, junto a Loro Parque Fundación.

Por otro lado, se está realizando un registro y control de actividades en el litoral, como por ejemplo las actividades recreativas de observación de cetáceos (AROC), sin la debida autorización o incumpliendo el código de conducta.

Los varamientos son el mejor indicador de las constantes vitales del mar. Como resume Antonio Fernández, "si somos capaces de integrar durante décadas la patología, la epidemiología, la distribución de poblaciones y las actividades humanas, los varamientos se convierten en un sistema de vigilancia de la salud del océano".