Fenómeno El Niño: ¿cómo puede afectar a Canarias?

El fenómeno El Niño podría ser el más intenso de los últimos tiempos. Este evento climático, consistente en el calentamiento inusual de las aguas superficiales del océano Pacífico central y oriental, se produce en ciclos de entre dos y siete años, generando impacto en el resto del mundo.

Para este 2026, los meteorólogos ya hablan de su posible impacto en España, que podría llegar en otoño. Pero, ¿qué es exactamente este fenómeno?

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) distingue entre El Niño y La Niña como dos fases opuestas del mismo fenómeno. "Este fenómeno altera las temperaturas de las zonas central y oriental del Pacífico ecuatorial y, al mismo tiempo, conlleva cambios en la atmósfera situada sobre sus aguas", explica.

Últimas previsiones mundiales de precipitaciones y el impacto histórico de "El Niño". / Crédito: Oficina Meteorológica del Reino Unido.

El Niño sería la fase cálida, que puede durar hasta 18 meses, y la Niña, la fría, con una duración de hasta tres años.

Características de El Niño

El Niño se caracteriza por temperaturas inusualmente cálidas de las aguas superficiales de las zonas central y oriental del Pacífico. La OMM señala que fueron marineros y pescadores de la región los que, al constatar que una corriente cálida provocaba una reducción de las capturas, por lo general, en fechas cercanas a Navidad, decidieron bautizar este fenómeno como El Niño en alusión al niño Jesús.

La Niña, por contra, hace alusión a temperaturas más frías de lo normal, con vientos del este que se intensifican.

Además, la OMM hace alusión también a una fase neutra de dicho fenómeno, que sería cuando las temperaturas oceánicas en el Pacífico tropical se mantienen cercanas a los valores normales.

Ambas fases comienzan a desarrollarse entre marzo y junio, mientras que sus máximos efectos se notan entre noviembre y febrero.

De ahí que los meteorólogos estén analizando la situación actual para determinar qué nos espera de cara al otoño y el invierno.

Situación en España

El popular meteorólogo Mario Picazo ha expuesto hace unos días que lo más probable es que España viva un otoño "claramente cálido", con condiciones húmedas y una distribución irregular de la lluvia, aunque sin descartar episodios torrenciales en el Mediterráneo.

¿Será igual en Canarias?

Según expone en Mario Picazo en eltiempo.es, Canarias quedaría al margen de la alta probabilidad de precipitaciones de cara al inicio del otoño, que es hasta donde se extiende la predicción estacional de los modelos climáticos. Pero también vivirá un otoño más cálido de lo normal, con noches igualmente calurosas.

De hecho, aclara que el probable que el calor del verano se alargue durante algunos meses, pudiendo llegar, incluso, a noviembre.

Consecuencias

Ya hace unos meses, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) explicaba que es posible que El Niño se manifieste con una intensidad moderada o fuerte tras el verano. Una situación que no afectará igual a todas las zonas del planeta, pero sí que alterará los patrones habituales.

En este sentido, en algunas zonas se pueden dar olas de calor y sequías, mientras que en otras puede haber lluvias torrenciales e inundaciones.