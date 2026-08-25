El enigma de las islas occidentales: ¿por qué los lagartos de Tenerife y La Gomera no vienen de Gran Canaria?

A simple vista, el mapa de Canarias invita a pensar en una colonización escalonada y lineal: desde África hasta Lanzarote y Fuerteventura, saltando consecutivamente a Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro. Sin embargo, las investigaciones biogeográficas han demostrado que esta lógica espacial no se corresponde con la realidad evolutiva.

Para descifrar el recorrido real del género Gallotia, la ciencia ha tenido que sincronizar dos fuentes de información fundamentales:

El reloj molecular (ADN): Determina el grado de parentesco entre poblaciones y calcula en qué momento preciso divergieron sus linajes.

Determina el grado de parentesco entre poblaciones y calcula en qué momento preciso divergieron sus linajes. El reloj geológico (rocas): Establece la fecha de emergencia de cada edificio volcánico sobre el nivel del mar.

La ruta real: del bloque oriental al salto occidental

Al cruzar la información genética con la antigüedad de las islas, la ruta de colonización muestra un giro inesperado que rompe la continuidad geográfica:

Primera llegada (hace ~20 millones de años): Los primeros antepasados llegaron desde el continente africano a las islas orientales (Lanzarote y Fuerteventura), dando lugar al linaje de Gallotia atlantica.

Los primeros antepasados llegaron desde el continente africano a las islas orientales (Lanzarote y Fuerteventura), dando lugar al linaje de Gallotia atlantica. Ocupación de Gran Canaria: Posteriormente colonizaron Gran Canaria, donde evolucionaron de forma aislada hasta convertirse en el actual lagarto gigante de Gran Canaria (Gallotia stehlini).

Posteriormente colonizaron Gran Canaria, donde evolucionaron de forma aislada hasta convertirse en el actual lagarto gigante de Gran Canaria (Gallotia stehlini). El salto directo a la zona occidental (hace ~10 millones de años): Contrario a la creencia popular, los lagartos de Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro no proceden de Gran Canaria. Las pruebas genéticas confirman que viajaron directamente desde el bloque de Lanzarote y Fuerteventura hacia La Gomera o el antiguo paleoterritorio de Tenerife.

¿Cómo cruzaron el océano?

El aislamiento durante millones de años en cada masa insular terminó por moldear las distintas especies y subespecies que habitan hoy en Canarias. La gran incógnita que permanece sobre la mesa es el mecanismo de transporte: la dispersión pasiva en balsas de vegetación arrastradas por riadas o grandes deslaves forestales continúa siendo la hipótesis con mayor respaldo científico para explicar cómo un reptil terrestre superó decenas de kilómetros de mar abierto.