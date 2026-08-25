La crisis en Ceuta retrasa los compromisos del Estado con Canarias

Prioridades. La crisis en Ceuta, provocada por la entrada masiva de unas 80.000 personas el pasado 30 de julio, ha copado la agenda del Gobierno central. El Consejo de Ministros retomó este martes la actividad tras las vacaciones de verano con el foco puesto en resolver la situación en la ciudad autónoma, donde, según datos del Ejecutivo, queda entre un 5 y un 10% de los migrantes que entraron hace ya 25 días. Constituir un mando único para abordar la situación fue la medida principal que materializó el Gabinete de Pedro Sánchez, que tuvo que dejar a un lado muchas de las cuestiones que, a priori, estaba previsto que se abordaran en esta primera reunión posvacacional. En el cajón quedaron, entre otros asuntos, los compromisos que el Estado cerró con Canarias a finales del mes de julio.

En la reunión del 27 de julio entre el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Hacienda, Arcadi España, este se comprometió a dar luz verde al 'decreto Canarias' a la vuelta de las vacaciones. El texto prometido por el Estado prevé incluir la transferencia de los 100 millones de euros comprometidos para La Palma, la bonificación del 60% del IRPF y la autorización para que la comunidad autónoma pueda emplear más de 600 millones de euros de su superávit en servicios públicos esenciales. Pero este martes no entró finalmente en el orden del día. Al Gobierno canario no le preocupa (de momento) el aplazamiento porque el margen que planteó Arcadi desde un principio incluía la posibilidad de que el decreto se aprobara en el primer Consejo de septiembre. "Esperamos que vaya al Consejo de Ministros lo antes posible, porque será mucho mejor de lo que ha ocurrido en años anteriores, en los que nos encontramos en el mes de diciembre con acuerdos en este sentido", reconoció este lunes el portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, tras la celebración del Consejo de Gobierno.

Un año sobre la mesa

El 'decreto Canarias' lleva un año sobre la mesa del Ejecutivo autonómico sufriendo todo tipo de variaciones. El asunto se había bloqueado con la salida de María Jesús Montero (con las elecciones andaluzas) y se retomó en verano en el contexto de la negociación de la propuesta del Gobierno central para un nuevo modelo de financiación autonómica. Tras semanas de discreta negociación, Arcadi se desplazó a las Islas en julio para cerrar el acuerdo con Clavijo. ¿El resultado? El Gobierno canario votará a favor de la propuesta estatal siempre que se blinden de forma estricta los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) fuera del sistema general y se inyecten 1.300 millones de euros adicionales al año para las Islas. La buena sintonía con el nuevo responsable de Hacienda permitió al presidente canario rascar otros compromisos como la aprobación inminente del 'decreto Canarias' y la aprobación de varias partidas pendientes incluidas en la agenda canaria.

El Consejo de Ministros deja pendientes los recursos para La Palma, el alivio del IRPF y la gestión del superávit

En el Consejo de Ministros no se aprobaron medidas concretas para el Archipiélago, pero la región estuvo muy presente. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, -encargado de dirigir el 'mando único' para gestionar la crisis en Ceuta- recurrió a su experiencia como expresidente canario para responder a las dudas de los periodistas durante la rueda de prensa posterior a la reunión. En varias ocasiones comparó lo ocurrido con las crisis migratorias que ha sufrido Canarias en los últimos años y recordó que la modificación normativa de la ley de extranjería -que permite el reparto de los menores migrantes entre comunidades y que ahora funciona en Ceuta- se aprobó gracias al trabajado conjunto entre la comunidad y el Gobierno central.

El expresidente canario aprovechó también para pedirle a la oposición que "arrime el hombro", tal y como se hizo en Canarias durante los momentos más duros de la crisis migratoria. "En 2020, cuando yo era presidente, se vivió un fenómeno como este en Canarias y otros que estaban en la oposición tuvieron una actitud leal", recordó.