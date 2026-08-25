Canarias incide en la formación como vía para que los menores migrantes puedan tener una salida profesional

El viceconsejero de Presidencia de Canarias, Alfonso Cabello, ha incidido este martes en la importancia de la formación como vía para que los migrantes no acompañados que se queden en las islas puedan tener una salida profesional en el futuro.

Según informa el Gobierno regional, así lo expuso durante una visita a la sede del Instituto Focan e Integralis, donde se imparten módulos formativos dirigidos a menores migrantes y jóvenes ex-tutelados.

Para Cabello, el fenómeno migratorio se ha convertido en estructural y "tenemos que dar una oportunidad a aquellos menores que se quedan definitivamente en Canarias porque si no, la alternativa es la calle y el desarraigo, con las consecuencias negativas que llevan consigo".

En su visita, en la que el viceconsejero estuvo acompañado por la directora de Formación y Empleo de la Cámara de Santa Cruz de Tenerife, Rocío Febles, por el director de Focan, Cristóbal Castro, y Yasmina Tejera, gerente de la sede dos del Instituto, pudieron conocer las aulas donde reciben formación, en estos momentos: 47 alumnos: En Elaboración culinaria básica (11), Preparación de pedidos (13) e Instalación de mantenimiento de sanitarios y elementos de climatización (13).

Por su parte, las especialidades impartidas obedecen a un criterio "de mayor demanda de las empresas de la islas, en actividades en las que falta mano de obra y tienen necesidad de ser cubiertas".

Mientras, Yasmina Tejera señaló que "la formación contempla la habilitación en el idioma español, la certificación profesional, el curso de prevención en riesgos laborales y las prácticas en empresas, según la especialidad elegida"

Para Focan, continuó, "se trata de un proyecto gratificante en el que formamos a las personas y asistimos a su evolución hasta el momento en el que salen con una actitud positiva y con ganas de insertarse en el mundo laboral".

13 acciones formativas en Tenerife

El proyecto de Tenerife contempla trece acciones formativas conducentes a la obtención de un certificado de profesionalidad, diseñadas a partir de una prospección previa del tejido empresarial de la isla que permitió identificar los sectores con mayor proyección de empleabilidad.

En este sentido, la oferta formativa reúne módulos pertenecientes a cinco familias profesionales: Instalación y Mantenimiento, Hostelería y Turismo, Agraria, Comercio y Marketing, y Administración y Gestión.

Actualmente, se encuentran en ejecución tres especialidades: Instalación y mantenimiento de sanitarios y elementos de climatización, con 25 plazas; Servicio básico de restaurante-bar, con 20 plazas; y Operaciones básicas en viveros y centros de jardinería,18 plazas. A ellas se suman, Elaboración culinaria básica, con 18 plazas y Preparación de pedidos, con 20 plazas.

La formación se imparte a través de cuatro entidades -Focan, Isbs, Fauca e Integralis-, todas ellas homologadas por el Servicio Canario de Empleo, en las que disponen de aulas teóricas y aulas-taller equipadas con los mejores medios, lo que permite al alumnado adquirir no solo los conocimientos teóricos, sino, sobre todo, desarrollar su aplicación práctica.