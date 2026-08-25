Caída del tráfico marítimo en la ruta Huelva-Canarias: el pasaje desciende un 8% hasta julio
Las líneas de interés público operadas por Canary Bridge Seaways trasladaron a 25.113 usuarios y 15.732 vehículos en los siete primeros meses de 2026
Las conexiones marítimas de interés público entre el puerto de Huelva y las islas de Gran Canaria y Tenerife han registrado un total de 25.113 pasajeros entre enero y julio de 2026. Esta cifra representa una disminución del 8,09 % en comparación con los 27.322 usuarios contabilizados en el mismo período del ejercicio anterior, según los datos facilitados por la Autoridad Portuaria onubense.
El volumen de automóviles en régimen de equipaje también ha experimentado un retroceso acumulado del 4,80 %, al pasar de 16.525 unidades en los primeros siete meses de 2025 a las 15.732 registradas en el presente curso. No obstante, el balance de julio refleja un leve repunte estival que ha permitido frenar la sangría de pasaje, atenuando la caída del 8,46 % acumulada hasta el mes de junio.
Un enlace estratégico bajo Obligación de Servicio Público
La oferta marítima entre Huelva y el Archipiélago se concentra actualmente en el servicio triangular que conecta la Península con los puertos de La Luz (Las Palmas de Gran Canaria) y Santa Cruz de Tenerife, activo desde octubre de 2018.
- Operador único: La ruta está gestionada de forma exclusiva por la alianza Canary Bridge Seaways (CBS), integrada por Fred. Olsen Express y Baleària, tras la marcha de Naviera Armas al Puerto de Cádiz en abril de 2024.
- Garantía estatal: Desde febrero de 2022, el Consejo de Ministros mantiene catalogadas estas conexiones como líneas de interés público, fijando una Obligación de Servicio Público (OSP) que exige garantizar un mínimo de un viaje semanal en cada uno de los trayectos insulares.
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