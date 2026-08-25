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Más de 30 familias con menores afectados por enfermedades complejas disfrutan de un campamento solidario en El Garañón

La iniciativa, impulsada por Canaryfly junto a la asociación Kilómetros x Sonrisas, reunió a unas 150 personas durante un fin de semana de convivencia en Gran Canaria

CampamentoGarañon 2ªedición 5

CampamentoGarañon 2ªedición 5 / LP/DLP

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La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

Más de 30 familias con niños y niñas afectados por enfermedades raras o pacientes de oncología infantil participaron entre el 21 y el 23 de agosto en la segunda edición de un campamento solidario celebrado en El Garañón, en Gran Canaria. La iniciativa, organizada por Canaryfly en colaboración con la asociación Kilómetros x Sonrisas, reunió a unas 150 personas con el objetivo de ofrecer unos días de ocio, convivencia y desconexión a quienes conviven con estas patologías.

Durante el fin de semana, los participantes realizaron actividades como tiro con arco, gymkanas y juegos en la piscina, además de compartir espacios pensados para favorecer el apoyo mutuo entre las familias. La organización destaca que el encuentro busca ofrecer un respiro frente a la rutina marcada por consultas médicas, tratamientos y hospitalizaciones.

La directora de Marketing y Comunicación de Canaryfly, Cathaysa Santana, aseguró que la respuesta de las familias superó las expectativas previstas, hasta el punto de que la organización decidió reservar en exclusiva todas las instalaciones de El Garañón para garantizar la privacidad y comodidad de los asistentes.

Por su parte, el presidente de Kilómetros x Sonrisas, Christian Ramadán, subrayó que este tipo de iniciativas permiten a las familias "desconectar durante unos días de los hospitales, los tratamientos y las preocupaciones", además de crear un espacio donde compartir experiencias con otras personas que atraviesan situaciones similares.

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El campamento ha sido posible gracias a la recaudación obtenida a través de la campaña solidaria 'Tu apoyo, su sonrisa', puesta en marcha por Canaryfly el pasado mes de marzo. La venta a bordo de artículos benéficos, como osos de peluche y pulseras, permitió financiar íntegramente esta segunda edición del encuentro.

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