El ocio tradicional vence a la adicción al móvil en agosto en Canarias

Toda revolución surge como reacción a los excesos anteriores. Y las dimensiones alarmantes que estaban adquiriendo la tecnología y la Inteligencia Artificial probablemente hayan tocado fondo. Hasta los más eminentes científicos nos avisan. Crucigramas, sopas de letras, ejercicios de lógica, crímenes por resolver, publicados en cuadernillos de todas las temáticas y gustos. Son los llamados cuadernos de verano, una moda que empezó a tener cierto peso hace unos tres años, pero que este 2026 ha superado todas las previsiones. Con ellos se están entreteniendo muchos jóvenes en Canarias durante este mes de agosto. Porque, afortunadamente, hay un sector de la generación Z que ha decidido aparcar durante su descanso escolar la esclavitud del móvil y la adicción al scroll por un pasatiempo mucho más clásico y saludable. Es como volver al papel de toda la vida. Al placer de lo tradicional.

Y nada más comenzar hay que destacar a los más populares y novedosos, los Murdoku (Ediciones Temas de Hoy), que con dos números en el mercado, han enganchado a miles de seguidores con una mezcla entre los juegos de lógica, los acertijos detectivescos y los desafíos mentales. El autor, Manuel Girad, presenta escenarios inmersivos, mientras el lector, convertido en detective, tiene que resolver un crimen explorando una panadería, un casino, un torneo de ajedrez, una granja o incluso una ópera. Agafia Casas, dependienta de la librería Canaima, de Las Palmas de Gran Canaria, explica el fenómeno. "Lo piden clientes de todo tipo", señala. "Desde niños hasta ancianos, incluso a veces los resuelven los propios padres con sus hijos". El origen de la fama llegó principalmente por las redes sociales. "Los influencers lo difunden y sus seguidores se lo compran. A mí no me llamaban la atención, pero me han salido vídeos en Instagram recomendándomelos y me han parecido interesantes". Al final, opina, es "hacer algo más enriquecedor que estar mirando el móvil todo el día".

Muy parecidos son los Crímenes Ilustrados (Plaza & Janes), de Modesto García, que con dos números también ha captado la atención de toda una legión de fans. El lector, una vez más, es un detective, que acude al lugar del crimen y tiene que resolver el enigma a través de juegos de visión espacial, números encriptados, sudokus o retos de observación. Como bien reza la la propia obra no es una novela policíaca, no es un juego de mesa, no es un escape room, pero puede que lo sea todo a la vez.

Siguiendo con los juegos detectivescos, ha irrumpido con gran fuerza la serie Murdle: resuelve el crimen (Editorial Temas de Hoy) de G T karber. Concebidos como adictivos rompecabezas, cada uno de los acertijos desafía al lector descubrir quién cometió el asesinato, qué arma utilizó el asesino y dónde ocurrieron los crímenes, sirviéndose únicamente de la lógica tras examinar las pistas, entrevistar a los testigos y encajar todas las piezas que acompañan a cada caso para descubrir al culpable. Por otro lado, Aventura en el Museo Británico (Librooks) convierte al receptor en un Sherlock Holmes moderno en medio de una revolución anarquista contra Eduardo VII. Más divertido se presenta Enigmas criminales para matar el rato (Alma) un juego lleno de humor negro que se resuelve en cinco minutos. Sin olvidar los también exitosos Crimdoku de J. M. Santolalla, Sospicidios de Daniel Vergel o Crimiletras de María Valdés.

Pero los auténticos reyes del sector han sido, sin lugar a dudas, la colección Cuadernos de actividades de Blackie Books donde la prestigiosa editorial independiente publica especiales para cualquier tipo de consumidor. Por un lado, estás los Cuadernos de actividades para adultos, que con quince números en el mercado, se presentan como ejercicios y pasatiempos para desoxidar la mente y reforestar el cerebro, lejos de las pantallas. Pero, por el otro, también hay Cuadernos sobre audiovisuales, en las que el lector tiene que superar ejercicios y juegos sobre sus películas y serie favoritas; Cuadernos de juegos de palabras, un compendio de maxicrucigramas, curiosidades etimológicas o crucidokus; Cuadernos Golden, para los más atrevidos, donde los ejercicios y juegos abordan todas las temáticas posibles, desde la cultura hasta la ciencia, Cuadernos de Invierno o del mundial de Fútbol 2026

Pino Cortadellas, dependienta de El Libro Técnico, también señala el origen del éxito en las redes sociales. "Son muy entretenidos", asegura. "Y están perfectos en verano, para pasar el tiempo". La mayoría "tiene que ver con los asesinatos y la intriga, pero en realidad son las típicas sopas de letras enfocadas de manera diferente para que pueda haber variedad". Y asegura que "es de lo que más se vende ya que la gente que viene buscando cosas para entretenerse el verano o porque va a hacer algún viaje largo, o para pasar el tiempo en la playa o en la piscina".

Córner de pasatiempos futboleros (GeoPlaneta), es otro cuaderno de actividades en el que hay que acertar por partidos del pasado con crucigramas, sopas de letras, test, jeroglíficos y otros pasatiempos. Cuaderno Bruguera (Bruguera), garantiza la diversión con juegos de lógica, acertijos, sopas de letras en torno a los personajes de Ibáñez, Vázquez o Peñarroya. Y Cuaderno de actividades para mentes viajeras (GeoPlaneta y Lonely Planet) se centran en el placer de viajar y en todo lo que se puede aprender de un total de 101 destinos diferentes.

Para las mentes más profundas también hay un Ejercicios para el alma (Tantanfan), de Cordelia, que juega con la escritura como terapia para reconstruir tu vida, romper bloqueos, y dejar salir todas las emociones. Y para los más intelectuales Activarte Historia (Rubio) que propone ejercicios de memoria, cálculo, lógica, conocimiento, investigación, lenguaje, pero abordando algunos de los momentos más emblemáticos de Egipto, Roma, Grecia, la Guerra de la Independencia, etc

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Rosi Barreto, de la librería Lemus de La Laguna, subraya que "el fenómeno ha salido de las redes sociales, de internet, principalmente porque lo ha promovido un youtuber que inmediatamente ha fomentado el interés en sus seguidores". Es para dejar un poco el móvil. "Como para evadirse con algo que requiere más concentración que la pantalla audiovisual, pero sin llegar al nivel que exige la lectura tradicional"