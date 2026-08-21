El número dos de Hacienda de Canarias se mantiene como consejero en tres empresas privadas

El viceconsejero de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, Gabriel Megías, compatibiliza su puesto en la Administración pública con su presencia como consejero en tres empresas privadas vinculadas a los sectores de la alimentación, el turismo y la promoción inmobiliaria.

Aunque Megías comunicó formalmente su situación -como en las dos legislaturas anteriores, en las que fue viceconsejero de Hacienda entre 2007 y 2010, durante el Gobierno de Coalición Canaria (CC) presidido por Paulino Rivero, y gerente del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) entre 2015 y julio de 2023, en la anterior legislatura con el PSOE bajo el mando de Ángel Víctor Torres-, ningún órgano supervisor del Gobierno canario -facultad que en el actual organigrama cae en el ámbito de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad- le ha requerido que abandone sus responsabilidades privadas para dedicarse a la acción pública.

Declaración de bienes

En su declaración oficial de bienes e intereses, firmada electrónicamente el 15 de febrero de 2024, Megías es transparente. En el documento, presentado ante el Servicio de Régimen Interior, Asuntos Generales y Registro de Intereses, que está adscrito a la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos, dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas -que dirige Nieves Lady Barreto-, declara que figura como consejero en tres sociedades mercantiles: Andrés Megías Mendoza SA (La Isleña), una empresa familiar canaria dedicada al sector de la alimentación; Inversiones y Gestiones Turísticas SA (Cordial), sociedad vinculada a la explotación del grupo hotelero Cordial en la que su familia ostenta un paquete de acciones; y Flomar 2000 SL, empresa promotora inmobiliaria con sede en Madrid, también de su familia y en periodo de liquidación.

"No hay incompatibilidad"

La consejera de Hacienda Matilde Asián mantuvo ayer con contundencia que no existe incompatibilidad entre el ejercicio público en Hacienda y los cargos de consejero de Megías en empresas privadas. Sostiene que la situación del número dos de su área está amparada por el artículo 8.1.a de la Ley 3/1997, que permite a los altos cargos de la Administración vigilar o controlar su patrimonio personal o familiar. En este caso, ahondó la consejera, Megías no tiene cargos ejecutivos ni directivos en las sociedades, sino que ‘solo’ forma parte de los consejos de administración de las empresas de su familia, aseveró Asián. Asimismo, indicó que la Dirección General de Modernización -que dirime el régimen de incompatibilidades de altos cargos- requirió a Megías documentación adicional sobre sus puestos en los consejos de administración y que, tras aportarla, nadie le ha dicho nada al respecto.

Los juristas dicen que es incompatible

Juristas consultados consideran, en cambio, que el mero hecho de ser miembro del consejo de administración de una sociedad mercantil sí es incompatible con el ejercicio de un alto cargo público, aun cuando no se tengan funciones ejecutivas. El argumento es que el consejo administra el patrimonio de la sociedad mercantil, que tiene personalidad jurídica propia, y no el patrimonio personal de ninguno de sus miembros -y ello con independencia de que en muchos casos esos miembros sean además accionistas de la compañía-.

Más allá de la discusión estrictamente jurídica, el caso plantea también una cuestión ética o estética sobre la conveniencia de que un alto cargo público mantenga su presencia en los órganos de administración de empresas privadas.

"Profesional irreprochable"

Asián insistió ayer, en este sentido, en que la ley ampara la situación de Gabriel Megías -una persona que ha demostrado y acreditado «una imparcialidad y una profesionalidad irreprochable» a lo largo de sus muchos años en la Administración, enfatizó la consejera del PP-, y que, por tanto, y a juicio de Hacienda, puede «ser consejero» en empresas privadas familiares.

Consulta del AIEM

La polémica sobre las incompatibilidades se reactiva ahora a raíz de una consulta tributaria sobre el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias (AIEM), que plantea si determinados productos de alimentación y de cortesía destinados a hoteles de lujo, como chocolates, caramelos y amenities que se adquieren en la Península para ser utilizados en estos establecimientos, están sujetos o pueden quedar fuera de este arbitrio.

La respuesta técnica de Hacienda concluye que estos productos están sujetos al impuesto y no cuentan con ningún régimen especial. Matilde Asián recalca que se trata de una consulta tributaria destinada a dar seguridad jurídica sobre la aplicación de la normativa vigente y que no puede modificar las leyes ni adoptar decisiones políticas, algo que corresponde al Parlamento. La respuesta, además, fue elaborada por los servicios técnicos de la Administración y no por Megías, aunque él la firmara como viceconsejero, añadió.

Asián quiso zanjar así posibles interpretaciones sobre la vinculación de Megías, con esta respuesta, a supuestos intereses empresariales con la firma La Isleña. Esta sociedad no fabrica ni vende bombones, caramelos ni amenities para los hoteles, por lo que esos productos no forman parte de su actividad, remarcó la consejera.

Renovación del arbitrio a la importación

Asimismo, tildó de «casualidad» que esta consulta haya adquirido protagonismo coincidiendo con la tramitación de la renovación del expediente del AIEM ante la Unión Europea, e instó a las empresas que no estén de acuerdo con el arbitrio a presentar sus propuestas sobre los productos que deben estar gravados o exentos del impuesto.

PSOE y NC piden explicaciones

El PSOE y Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-Bc) han exigido explicaciones al Gobierno regional por las vinculaciones Gabriel Megías con sus empresas privadas familiares, que podrían suponer un conflicto de intereses. El PSOE reclama al vicepresidente y presidente regional del PP, Manuel Domínguez, que aclare si Megías era consejero de sociedades privadas, vinculadas a los sectores agroalimentario y turístico-hotelero, mientras en su declaración del Portal de Transparencia consta que no desarrolla actividad privada ninguna.

Los socialistas también piden aclarar su participación en una resolución tributaria vinculante sobre la aplicación del AIEM a determinados productos importados destinados al sector hotelero, al señalar que fue firmada por Megías y que sus efectos afectarían a un mercado en el que opera una empresa familiar vinculada al viceconsejero.

NC-Bc, por su parte, reclama al presidente Fernando Clavijo que explique qué controles realizó el Gobierno y por qué estas circunstancias no aparecen reflejadas en los mecanismos de transparencia. Cabe recordar que Megías trabajó como gerente del ITC con el PSOE en la anterior legislatura del pacto de las flores, que gobernaba con NC, Podemos y ASG y estaba en la misma situación en Transparencia que en la actual.