Guardias civiles alertan de la custodia de presos en pasillos y salas de espera de hospitales canarios

La custodia de internos procedentes de centros penitenciarios en hospitales de Canarias vuelve a situarse en el punto de mira de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). La organización reclama a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias la creación de espacios específicos y seguros para atender a los reclusos que deben abandonar las prisiones para recibir asistencia médica.

Según denuncia la Coordinadora Sectorial de Protección y Seguridad de AUGC, actualmente los traslados desde los centros penitenciarios de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas y Tahiche pueden obligar a los agentes encargados de la custodia a permanecer con los internos en pasillos y salas de espera de los centros hospitalarios.

La asociación considera que esta situación genera problemas tanto de seguridad como de privacidad y asegura que ya trasladó la cuestión a las autoridades autonómicas mediante un escrito remitido hace siete meses, que, según sostiene, continúa sin respuesta.

«Bastante mejorables» en seguridad y privacidad

AUGC asegura que su preocupación también es compartida por la Jefatura de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife, que habría calificado las dependencias disponibles actualmente como «bastante mejorables» desde el punto de vista de la seguridad y la privacidad.

La asociación pone especialmente el foco en el riesgo que implican las salidas de los reclusos fuera de las instalaciones penitenciarias. Según los datos de Instituciones Penitenciarias citados por AUGC, el 60% de las evasiones registradas durante 2024 se produjo durante salidas extrapenitenciarias.

Para la organización, disponer de dependencias específicamente preparadas dentro de los hospitales permitiría reducir la exposición de los agentes, los propios internos y el resto de usuarios de los centros sanitarios.

La problemática, añaden, no sería exclusiva del Archipiélago. AUGC asegura haber planteado reivindicaciones similares en otros puntos del territorio nacional, entre ellos el Hospital de Antequera, en Málaga.

Tres medidas para los hospitales de Canarias

Entre sus peticiones, la asociación reclama en primer lugar la habilitación de zonas específicas dentro de los hospitales canarios en las que puedan permanecer los internos mientras esperan para recibir asistencia sanitaria.

También solicita el cumplimiento de la Instrucción 5/2009 de la Secretaría de Estado de Seguridad, priorizando la consulta médica de los reclusos con el objetivo de reducir los tiempos de permanencia en los centros.

La tercera reivindicación va más allá de las propias instalaciones hospitalarias. AUGC pide al Gobierno de Canarias que inicie las negociaciones para asumir las competencias de sanidad penitenciaria, una cuestión que, recuerda la organización, permanece pendiente desde hace más de dos décadas.

Menos traslados desde las cárceles

La asociación sostiene que la integración de los servicios sanitarios penitenciarios en el sistema sanitario autonómico permitiría mejorar la asistencia que reciben los internos y reducir el número de desplazamientos hasta los hospitales, con la consiguiente disminución de los dispositivos policiales necesarios para realizar las conducciones y custodias.

AUGC señala asimismo que esta integración cuenta con el respaldo del Mecanismo Nacional de Prevención.

Con estas tres medidas, la organización pretende que los traslados que sigan siendo necesarios puedan desarrollarse en condiciones de mayor seguridad y privacidad. Mientras tanto, insiste en que mantener a presos y guardias civiles en espacios hospitalarios compartidos con otros pacientes no constituye una solución adecuada.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas