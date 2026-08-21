El Festival Desidia reivindica la memoria subterránea de Lanzarote en el III Circuito de murales de Argana Baja

El Festival Desidia presenta su próxima edición en Lanzarote con la apertura de 'El aljibe. Memoria subterránea', el III Circuito de Murales de Argana Baja. La propuesta, que se desarrollará del 3 al 10 de septiembre, activará los muros de este barrio arrecifeño a través de la creación artística en vivo y recorridos guiados. El proyecto contará con la participación de cinco artistas cuyos lenguajes diversos transformarán los muros en un espacio de memoria colectiva.

Cristina Reyes (Canarias), Keeenue (Japón), Luismi Sánchez (Venezuela-Canarias), NULO (Uruguay) y JUIN (Canarias) conforman la selección de esta tercera edición, comisariada por Elena García, de Espacio Lapanera (Tenerife).

'El aljibe. Memoria subterránea' toma como punto de partida la relación histórica de Lanzarote con el agua y con estructuras como aljibes y maretas para convertirlas en metáfora de aquello que permanece bajo la superficie. A partir de esta idea, el Festival propone abordar la memoria colectiva, las identidades diversas y las experiencias que no siempre han ocupado un espacio visible.

Uno de los murales. / E. D.

El consejero de Cultura del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Jesús Machín Tavío, destaca que “proyectos como Desidia permiten acercar la creación contemporánea a los barrios y utilizar el arte como una herramienta para mirar nuestro territorio desde otras perspectivas. En esta ocasión se parte además de un elemento tan ligado a la historia de Lanzarote como nuestra relación con el agua para hablar de memoria, identidad y comunidad a través del arte”.

Un escáner social frente a la postal turística

Este proyecto, seleccionado en la Convocatoria de proyectos culturales CACT Lanzarote 2026–2027, reivindica que lo disidente, aquello que no encaja en la postal turística ni en la norma social, posee una fuerza casi geológica capaz de brotar desde las profundidades y transformar radicalmente el presente de nuestros barrios.

Intervenir los muros de Argana Baja dentro de este circuito no es un ejercicio de ornamentación urbana: las piezas murales representadas funcionan como un escáner social. Las paredes se transforman en la piel de una acogida comunitaria que saca a la luz identidades diversas y las resistencias vecinales que la narrativa oficial ha mantenido en los márgenes.

Uno de los murales de Lanzarote. / E. D.

Bajo el comisariado de Elena García, los cinco artistas participantes trasladarán esta reflexión al espacio público desde lenguajes y universos plásticos diferentes, convirtiendo nuevamente Argana Baja en punto de encuentro entre creación contemporánea, territorio y comunidad.

Talleres, reflexión y recorridos por el barrio

La programación comenzará el jueves, 3 de septiembre, en la Sala Buñuel del CIC El Almacén con la conferencia 'Patrimonio material e inmaterial: Pintura Urbana en Canarias', a cargo de Paula Calavera. El viernes 4, Feo Flip impartirá en el CSC Argana Baja el taller de graffiti 'Iniciación al aerosol', mientras que el sábado 5 Iván T. dirigirá en el mismo espacio 'Del boceto al muro', centrado en el proceso de creación mural. El miércoles 9 será el turno de Ars Magna y la Asociación Tinguafaya con el taller 'Introducción al mural'.

El jueves, 10 de septiembre, se celebrará una visita guiada por las intervenciones del Festival en Argana Baja de la mano de Elena García. La programación concluirá posteriormente en la Sala Cubo del CIC El Almacén con la mesa redonda 'Patrimonio Arquitectónico y Arte Urbano en Canarias', en la que participarán Marta González, Paula Calavera y Elena García.

Cartel del evento. / E. D.

El proyecto cuenta con el apoyo del Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote y el Área de Cultura del Ayuntamiento de Arrecife.

La programación completa, los horarios y toda la información sobre las actividades pueden consultarse a través de los canales oficiales del Festival Desidia y en desidiamural.org.

Sobre el Festival Desidia

'Desidia Mural' es un proyecto de intervención artística en el espacio público que activa el barrio de Argana Baja a través de murales contemporáneos, procesos comunitarios y prácticas de creación vinculadas al territorio.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas