El virus del Nilo Occidental llega a Canarias: qué es, cómo se transmite y cuáles son sus síntomas

La detección en Canarias de los primeros casos de virus del Nilo Occidental en tres équidos de un centro hípico está generando expectación en la ciudadanía y cierto temor ante el desconocimiento de una enfermedad que ha generado 13 fallecimientos en Italia y otros 13 en Grecia en lo que va de año.

La fiebre del Nilo Occidental es una enfermedad zoonósica que se produce por la picadura de un mosquito infectado, y es causada por el Virus del Nilo Occidental. Aunque en el archipiélago ha sido detectada en animales, también podría darse en el ser humano. De hecho, a principios de este mes se confirmó el primer fallecimiento en Sevilla desde 2024.

En este sentido, hay que tener en cuenta que, aunque lo más habitual es que los síntomas sean leves o incluso no presentar ninguno, hay casos en los que pueden agravarse, llegando a ser mortales.

La picadura del mosquito causa la fiebre del Nilo occidental / A. VILLAR NOVILLO

Origen y forma de contagio

Este virus se identificó por primera vez en Uganda en 1937. Se trata de un virus que se contagia tanto a personas como a animales por medio de la picadura de un mosquito infectado, generalmente del género Culex, estableciendo un ciclo de 'mosquito–ave–mosquito' que permite el mantenimiento del virus en el medio natural, según explica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Su periodo de incubación es de 3 a 15 días.

Reservorios y hospedadores

La información del Ministerio aclara que las aves son el principal reservorio -hábitat natural donde vive, crece y se multiplica un patógeno- y hospedador -organismo que aloja a otro ser vivo- amplificador del virus, especialmente las aves silvestres y migratorias, que desempeñan un papel fundamental para dispersar la enfermedad.

Sin embargo, los caballos y los seres humanos serían hospedadores finales o accidentales. Esto se debe a que, por lo general, no tienen capacidad para perpetuar el ciclo epidemiológico, aunque sí que pueden llegar a padecerlo, como es el caso de los tres équipos en los que se localizó en Canarias, si sufren la picadura de un mosquito.

Además de en caballos y personas, también se han encontrado infecciones esporádicas en otras especies como perros, gatos, ovejas, alpacas, murciélagos, caimanes, focas y camellos dromedarios.

Síntomas en caballos

En el caso de los caballos, la enfermedad se manifiesta principalmente con signos neurológicos derivados de una encefalitis o encefalomielitis vírica. Los animales afectados suelen presentar ataxia de intensidad variable, debilidad, fasciculaciones musculares, alteraciones de nervios craneales y distintos grados de descoordinación que pueden progresar hasta la postración.

Unos caballos y una imagen del mosquito. / E. D.

La fiebre no suele ser un signo constante en esta especie. Aunque muchas infecciones cursan de forma subclínica, la mortalidad en caballos clínicamente afectados no vacunados puede alcanzar aproximadamente un tercio de los casos.

Síntomas en personas

Los síntomas de esta enfermedad que pueden darse en las personas son dolor abdominal, fiebre o dolor de cabeza, falta de apetito, náuseas y vómitos o sarpullidos, entre otros.

Sin embargo, en la mayoría de las personas, dichos síntomas pueden pasar desapercibidos, aunque hay factores de riesgo que pueden agravar la situación y provocar que puedan llegar a ser más graves. Estos son:

Afecciones que debiliten el sistema inmunitario

Edad avanzada o muy temprana

Embarazo

Programa de vigilancia, control y erradicación

Programa estatal de vigilancia de la Fiebre del Nilo Occidental. / E. D.

España cuenta con un programa de vigilancia, control y erradicación de la Fiebre del Nilo Occidental. Entre sus objetivos se encuentran: