Canarias reduce la siniestralidad laboral en 482 accidentes en el primer semestre del año

Canarias redujo la siniestralidad laboral en 482 casos durante el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año, según los últimos datos sobre accidentalidad de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias.

Durante los seis primeros meses de este año se notificaron un total de 11.504 accidentes de trabajo con resultado de baja durante la jornada laboral, ha indicado la Consejería este viernes en un comunicado en el que indica que el balance entre enero y junio arrojó un total de 11.447 accidentes leves, 53 graves y muy graves y 4 mortales.

En concreto, se registraron 430 casos leves menos, hubo una importante caída en los accidentes graves y muy graves, con 41 casos menos, y se produjo un descenso de los mortales, con 11 fallecimientos menos en comparación con los datos referidos al primer semestre de 2025.

Herramientas de prevención

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, valora la evolución de los datos si bien se muestra cauta e incide en la necesidad de seguir incrementando las herramientas de prevención.

"Los datos demuestran que las medidas preventivas y el compromiso de empresas y trabajadores están dando sus frutos, pero no cabe ni la complacencia ni el conformismo cuando hablamos de la salud y la vida de las personas", añade.

De León subraya que cada accidente laboral es un suceso evitable, por lo que desde la Consejería "nos hemos marcado como objetivo redoblar los esfuerzos en inspección, concienciación y formación para lograr que estas cifras sigan descendiendo".

Riesgo cero

El director general de Trabajo, José Ramón Rodríguez, destaca que aunque la bajada de once fallecidos y el descenso del índice de incidencia indican que "estamos en la senda correcta, nuestra meta es el riesgo cero".

"Desde la Dirección General de Trabajo continuamos reforzando la tutorización técnica, la vigilancia de las condiciones de seguridad en el puesto de trabajo y la colaboración con los agentes sociales para consolidar este descenso en cada eslabón de la configuración laboral", señala Rodríguez.

Por sectores económicos, el descenso fue generalizado en todos ellos durante la primera mitad del año.

Por sectores

Así en la construcción, donde mayor bajada se produjo, fue de un 13,93%; en el sector primario, la accidentalidad laboral experimentó una caída del 13,03%; en el sector servicios, el descenso fue de un 12,98%; y en el industrial, de un 8,71%.

En relación con el índice de incidencia, entre enero y junio de este año se situó en 1.202,28 accidentes por cada 100.000 trabajadores afiliados con contingencias profesionales cubiertas.

Esto supone una mejoría del 6,71% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Esta evolución positiva del primer semestre mantiene la tendencia iniciada en los ejercicios anteriores, en los que el índice de incidencia consolidó descensos del 4,55% en 2024 y del 4,94% en 2025.

Además, corrige el pequeño repunte de siniestros graves y mortales producidos el pasado año, que en gran parte fueron motivados por patologías no traumáticas, como los casos de infarto de miocardio.

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No obstante, a pesar de este leve aumento registrado durante el año pasado, Canarias se situó en 2025 como la quinta comunidad autónoma de España con menor incidencia en accidentes mortales en el trabajo.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas