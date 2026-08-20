Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CanariasAhogada en Las TeresitasEntradas para ver al CD TenerifeVuelco de un camión en la TF-1Aparcamientos en Punta del HidalgoMoratoria turísticaTraslado de menoresCB Canarias
instagramlinkedin

Rescatan a 241 migrantes en tres pateras cerca de Lanzarote

Salvamento Marítimo trasladó la pasada madrugada a los rescatados hasta el Puerto de Arrecife

Rescate de 241 migrantes de tres pateras cerca de Lanzarote (20/08/2026)

Rescate de 241 migrantes de tres pateras cerca de Lanzarote (20/08/2026)

Ver galería

Rescate de 241 migrantes de tres pateras cerca de Lanzarote (20/08/2026) / Adriel Perdomo/Efe

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Europa Press

Arrecife

Tres pateras con 241 migrantes en total han sido rescatadas en las últimas horas cerca de Lanzarote, según han confirmado a Europa Press fuentes de Salvamento Marítimo.

La última en llegar a Arrecife, capital de la isla, fue a las 4.00 horas cuando 105 migrantes varones, de origen subsahariano y magrebí, fueron interceptados por el buque Guardamar Urania.

Durante la madrugada, la Salvamar Acrux localizó otra embarcación con 91 personas --79 hombres, diez mujeres y dos menores-- que arribó a Arrecife sobre las 1.00 horas.

Noticias relacionadas y más

Además se rescató en la capital de Lanzarote a una tercera patera con 45 personas migrantes, interceptada también en esta ocasión por la Salvamar Acrux.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents