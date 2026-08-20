La Palma lleva la prevención de incendios forestales hasta las casas puerta a puerta

El Cabildo de La Palma ha reforzado este verano la prevención de incendios forestales con una campaña de asesoramiento puerta a puerta dirigida a las viviendas situadas en las zonas de mayor riesgo. Durante julio y agosto, personal de campo recorre las áreas próximas a las Zonas de Alto Riesgo de Incendios (ZARI) para trasladar a los vecinos recomendaciones de autoprotección.

La iniciativa, desarrollada por la Unidad de Educación Ambiental del Servicio de Medio Ambiente y Emergencias, forma parte del programa de Comunicación Ambiental sobre Prevención de Incendios Forestales 2026 y se desarrolla bajo el lema ‘Sin Maleza, Salvas tu Casa’. El objetivo es reducir la vulnerabilidad de las viviendas ubicadas en la interfaz urbano-forestal y reforzar la implicación de la ciudadanía antes de que se produzca una emergencia.

Durante las visitas, el personal especializado recomienda mantener las viviendas y sus alrededores libres de maleza, conservar una distancia adecuada entre el arbolado y las edificaciones y mantener las copas de los árboles podadas a tres metros del suelo. También se aconseja cortar la vegetación seca y los pastos y retirar de fachadas y terrazas residuos, leña y bombonas de gas.

Historial de grandes incendios en la Isla Bonita

La campaña cobra especial relevancia ante el historial de grandes incendios forestales sufrido por La Palma. Según la documentación del Cabildo, los Grandes Incendios Forestales registrados desde el año 2000 han calcinado más de 15.000 hectáreas en total, afectando a ecosistemas como el pino canario y provocando evacuaciones masivas.

Un helicóptero recoge agua de un embalse durante el incendio de 2023 en Tijarafe y Puntagorda, en La Palma. / Andrés Gutiérrez / t

El incendio de Jedey o Cumbre Vieja de 2016 fue el más devastador del siglo en la isla, con unas 4.800 hectáreas arrasadas. El fuego comenzó en El Paso tras la negligencia de un ciudadano extranjero que prendió fuego a papel higiénico en el monte. El siniestro provocó la evacuación de unas 4.000 personas y se cobró la vida de un agente forestal.

Siete años después, en 2023, el incendio de Puntagorda y Tijarafe calcinó unas 4.600 hectáreas y destruyó numerosas viviendas en el noroeste de La Palma. Las fuertes rachas de viento favorecieron una rápida propagación y las llamas llegaron a adentrarse en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente.

El fuego de Garafía de 2020

A estos episodios se suma el incendio de Garafía de 2020, que afectó a más de 1.200 hectáreas, la mitad de ellas masas arboladas de gran valor ecológico. También 2012 fue un año especialmente seco y crítico, con focos complejos que, según la documentación, devoraron miles de hectáreas en el conjunto del archipiélago.

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Ante este historial, el Cabildo apuesta por llevar la prevención directamente a los hogares. El objetivo es que cada propietario identifique los puntos vulnerables de su entorno y actúe antes de una emergencia. Limpiar una parcela, podar un árbol o retirar material combustible puede convertirse en una primera línea de defensa frente al fuego.