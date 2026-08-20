José H. Toledo gana el Concurso de Composición del Ateneo y da, en el festival SonaFilm, su salto internacional

El compositor, músico y docente palmero afincado en Tenerife José H. Toledo es el ganador del VIII Concurso Internacional de Composición Musical del Ateneo de La Laguna con su obra Tríptychos… "de los estados de conciencia". Un reconocimiento que llega en un momento especialmente activo de su carrera, ya que esta misma semana viajará al Festival Internacional de Música de Cine de la Marina Alta SonaFilm de Alicante para participar en la gala de clausura de su octava edición, el sábado 22 de agosto, donde se estrenará mundialmente su arreglo orquestal de I Will Find You, interpretado por la Universal Symphony Orchestra dentro del homenaje al compositor de la banda sonora de El último mohicano, Trevor Jones.

El galardón del Ateneo consolida la proyección de Toledo en el ámbito de la creación contemporánea. Su obra, concebida para trío de oboe, violonchelo y piano, fue la mejor valorada por un jurado internacional que destacó tanto su solidez estructural como su capacidad expresiva. "Quienes nos dedicamos a la composición lo hacemos muchas veces como un complemento de nuestra profesión, en nuestro tiempo libre, y este tipo de convocatorias te dan una excusa y una motivación para sentarte a escribir", explica el músico, quien añade que, "si además llega un reconocimiento así, es un impulso importante; como se suele decir, a nadie le amarga un dulce".

Concurso exigente

El propio compositor subraya el carácter exigente del certamen, que en esta octava edición planteaba un formato abierto dentro de la música de cámara. "Sabía que no se trataba de presentar cualquier pieza. Era necesario un trabajo bien elaborado, con una idea clara y, sobre todo, con un punto de innovación. El concurso busca música actual, con cierta chispa, algo atrevido", apunta el palmero. En ese contexto naceTríptychos… "de los estados de conciencia", una obra que explora distintos estados anímicos desde un lenguaje introspectivo. "El punto de partida es difícil de explicar. Surge en un momento concreto, casi de forma inesperada. Recuerdo estar escribiendo el inicio y quedarme medio dormido; al despertar, apareció la idea que marcó todo el desarrollo posterior", relata.

El estreno de la pieza tendrá lugar el próximo 17 de septiembre en el Teatro Leal de La Laguna, en el marco de la Fiesta del arte, a partir de las 20:00 horas. Será entonces cuando el público pueda escuchar en directo una partitura que, según su autor, "invita a un viaje interior, con un aire casi místico desde el comienzo".

Hito internacional

Pero antes de esa cita Toledo afronta otro hito relevante en su agenda inmediata. La participación del músico canario en SonaFilm responde a un encargo específico del festival, que este año rinde tributo al cine épico e histórico. Además, la cita contará con la presencia del compositor Trevor Jones y recorrerá la música de grandes cintas como Ben-Hur, Gladiator, Troya o El último mohicano, creación del invitado de honor. "Me han pedido realizar un arreglo orquestal de I Will Find You, un tema muy conocido que originalmente no contaba con una versión sinfónica como la que se va a presentar ahora", detalla el músico, compositor y docente. En concreto, la pieza será interpretada en directo durante la gala de clausura, en presencia de Trevor Jones. "Es un proyecto que me hace especial ilusión porque supone trabajar con una gran orquesta y en un contexto internacional muy cuidado", relata.

De este modo, este encargo conecta con la versatilidad de un músico que ha desarrollado su carrera en distintos ámbitos. Natural de Santa Cruz de La Palma, José H. Toledo lleva más de tres décadas residiendo en Tenerife, donde ejerce como docente. "Siempre digo que soy músico en el sentido más amplio de la palabra", afirma y continúa: "Mi trayectoria combina la enseñanza, la interpretación, la dirección y, por supuesto, la composición y cada faceta se alimenta de las demás".

Componer tras muchos años

En el caso del ganador del Concurso de Composición del Ateneo, la creación ha recuperado protagonismo en los últimos años tras un largo periodo en el que las obligaciones profesionales relegaron esa faceta. "Llevaba décadas sin poder sentarme a escribir mi propia música con continuidad. Han tenido que darse una serie de circunstancias para recuperar ese espacio", reconoce. Desde entonces, su actividad compositiva se ha intensificado, acumulando participaciones en certámenes internacionales y varios reconocimientos al que ahora se suma también el del Ateneo, que asegura que le hace especial ilusión por su calidad y repercusión.

Toledo defiende que la composición exige tiempo, concentración y una cierta estabilidad personal. "No es solo inspiración; es también disciplina y trabajo. Necesitas parar, ordenar ideas y darles forma", reflexiona el creador. En ese proceso, más que el entorno físico, prima la experiencia vital: "La música que escribes sale de lo que eres, de lo que has vivido, y es algo muy íntimo".

Una profesión complicada

Sobre la posibilidad de vivir exclusivamente de la composición, José H. Toledo se muestra prudente: "Es complicado. Hay quien lo consigue, pero son casos muy concretos. La mayoría combinamos distintas facetas dentro de la música". En ese sentido, reivindica el avance que ha experimentado el sector en las últimas décadas, sobre todo en regiones como Canarias. "Antes, estudiar música generaba muchas dudas, pero hoy existe un mayor reconocimiento y más oportunidades para desarrollarse profesionalmente".

Con nuevos proyectos en marcha y a la espera de resultados en otros concursos internacionales, el compositor encara el próximo curso con una agenda abierta pero definida por un objetivo claro: seguir escribiendo. "Una vez que retomas la composición, es difícil parar porque cada obra te lleva a la siguiente", concluye.