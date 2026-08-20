Un experto, tras detectar el virus del Nilo en Canarias: “No se debe crear alarma social, pero sí estar prevenidos”

El virus de la fiebre del Nilo Occidental (FNO) ha sido detectado por primera vez en Canarias en tres équidos en la provincia de Las Palmas, todos ellos alojados en un mismo centro hípico situado en el sur Gran Canaria. Así lo confirma el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Desde la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) informaron este jueves de que el caso inicial fue un caballo procedente de Francia que, durante su traslado, realizó una parada en Sevilla y después llegó a Canarias hace cerca de dos meses.

"La Dirección General de Salud Pública, en coordinación con la Dirección General de Ganadería y el Instituto de Enfermedades Tropicales de la Universidad de la Laguna -ULL-, mantiene activo el protocolo de vigilancia epidemiológica y entomológica tras confirmarse en Gran Canaria varios casos positivos del virus. Se ha reforzado la vigilancia clínica en la zona básica de Salud de Maspalomas, especialmente, ante pacientes que puedan presentar cuadros neurológicos compatibles con la infección y antecedentes de residencia o estancia en la zona afectada", manifestó el director general de Salud Pública del citado órgano del Gobierno de Canarias, José Díaz-Flores.

Por su parte, el director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, Andrés Díaz, valoró este jueves que la identificación de estos casos pone de manifiesto el buen funcionamiento del sistema de vigilancia y alerta sanitaria veterinaria. "El primer caso se notificó después de que una veterinaria del centro hípico diera el aviso, por lo que activamos el protocolo recogiendo muestras y remitiéndolas al laboratorio acreditario por el Ministerio. Después, se lo comunicamos a la Dirección General de Salud Pública y a los dos Colegios Oficiales de Veterinaria de Canarias", detalló.

Los animales presentan síntomas neurológicos. Además, desde el MAPA señalan que existen otras sospechas clínicas que están siendo investigadas.

Provincias españolas donde se ha detectado el virus

La confirmación de estos tres focos incorpora al Archipiélago al listado de regiones en las que se ha detectado la enfermedad durante la temporada de riesgo de 2026. Hasta ahora, el virus también ha sido identificado en Andalucía, Cataluña y Extremadura, tanto en aves silvestres como en caballos.

En Andalucía se han confirmado dos nuevos casos en équidos, en la provincia de Sevilla, y cinco en aves silvestres de Huelva, Sevilla y Cádiz. En Extremadura, en cambio, se ha registrado un foco en un équido de la provincia de Badajoz. Los primeros brotes de la temporada habían sido comunicados en julio en aves silvestres de Andalucía y Cataluña.

"Lo principal ahora es aislar a esos caballos para que los mosquitos no tengan acceso a ellos" José Poveda — Catedrático de Sanidad Animal de la ULPGC:

¿Qué es la fiebre del Nilo Occidental?

La fiebre del Nilo Occidental es una enfermedad vírica transmitida por la picadura de mosquitos del género Culex, unos insectos que se encuentran presentes en el Archipiélago. Las aves constituyen, junto con los mosquitos, el principal reservorio del patógeno, que también puede afectar a équidos y personas. La infección suele ser asintomática en caballos y seres humanos, aunque un pequeño porcentaje puede desarrollar una forma grave con encefalomielitis y síntomas neurológicos. Hay que señalar que no existe un tratamiento específico para abordar la afección, por lo que el tratamiento debe ser sintomático.

La picadura del mosquito causa la fiebre del Nilo occidental / A. VILLAR NOVILLO

El MAPA recuerda que los équidos y las personas son fondos de saco epidemiológicos, por lo que no transmiten la infección ni actúan como reservorios del virus. La vigilancia de la enfermedad en animales, que incluye la recogida de muestras de équidos, aves y mosquitos, funciona además como sistema de alerta precoz para las autoridades sanitarias ante la posible aparición de casos en humanos.

Con base en el último informe del Ministerio de Sanidad, hasta el pasado 13 de agosto, en España se habían confirmado 42 contagios de la enfermedad en humanos a lo largo de este año: 38 en Andalucía y cuatro en Extremadura. El documento también señala que un caso de la provincia de Alicante, que había sido clasificado inicialmente como confirmado, fue descartado tras comprobar que se trataba de un falso positivo.

“No se debe crear alarma social, pero sí estar prevenidos”

Tal y como indica José Poveda, catedrático de Sanidad Animal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) e investigador del Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria (IUSA), la detección de los tres cuadros en Canarias constituye una importante señal de alarma, pues los caballos actúan como centinelas epidemiológicos y su infección alerta de la posible circulación del virus en mosquitos y aves. "El caballo infectado vino en fase virémica, por lo que el virus se replica en la sangre. La hipótesis principal es que otros mosquitos picaron al animal aquí, adquirieron el virus, y después picaron a los otros caballos", apostilla el experto.

No obstante, Poveda descarta que Canarias presente, por sus características, una situación epidemiológica comparable a la de las zonas húmedas de Andalucía. «Estamos en una situación epidemiológica completamente distinta a la que sucede, por ejemplo, en las marismas del Guadalquivir», ejemplifica. A su juicio, en las islas cabe esperar «casos muy puntuales», ya que la mayor parte del territorio presenta condiciones áridas o semiáridas y no existen grandes zonas de agua capaces de favorecer una elevada proliferación de mosquitos.

Ahora bien, ¿hasta qué punto la detección en animales supone un riesgo ante la posibilidad de que el mosquito también pique a las personas? Según expone el catedrático, las probabilidades existen. "Lo principal ahora es aislar a esos caballos para que los mosquitos no tengan acceso a ellos y no puedan infectar ni a las aves ni a los humanos. Así, se evita la expansión", asevera.

Ante el contexto actual, el investigador aconseja a la población que se proteja de las picaduras, por lo que recomienda evitar los lugares que son frecuentados por mosquitos y adoptar medidas de prevención como el cierre de ventanas, el uso de mosquiteras y productos antimosquitos. "No se debe crear una alarma social, pero si debemos estar prevenidos", insiste.

Asimismo, Poveda informa de que en los seres humanos la infección puede pasar inadvertida, si bien la manifestación de la sintomalogía depende, entre otros factores, del estado inmunológico. "Las personas mayores son más vulnerables y pueden presentar síntomas más agudos que las jóvenes. En estas últimas, en muchos casos la enfermedad cursa de forma asintomática", concluye.