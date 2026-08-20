El ‘error’ de la moratoria cuesta más que un año de atención para los ciudadanos canarios dependientes

Los casi 500 millones de euros con los que se ha saldado el conflicto que la Comunidad Autónoma de Canarias mantenía con los empresarios afectados por las leyes que frenaron la construcción de nuevas camas turísticas en las Islas superan en 150 millones a los consignados en el presupuesto regional en vigor (2026) para la Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Es solo un ejemplo de la merma que el abono de esta suma supone para las arcas que alimentan los ciudadanos con sus impuestos.

Este jueves, el expresidente Román Rodríguez (Nueva Canarias, NC) salió a escena a detallar cuáles fueron las consecuencias de las leyes que su Gobierno (1999-2003) promovió en el sentido de parar las máquinas para repensar el modelo turístico.

Respuesta oficial

La propia Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, que comanda Manuel Miranda, respondió en abril del pasado año a una petición de documentación de la parlamentaria de NC Esther González señalando que con respecto a las leyes 6/2001 y 19/2003, en «todos los casos las sentencias fueron desestimatorias». Es decir, «no hubo indemnizaciones por responsabilidad patrimonial».

Esas normas, las de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio (6/2001) y la que aprobó las directrices de ordenación general y las directrices de ordenación del turismo de Canarias (19/2023), son las que se aprobaron mientras Rodríguez fue presidente del Gobierno de las Islas.

300.000 camas

En base a ello, el expresidente incidió en que la moratoria iniciada en el año 2001 «permitió desclasificar más de 300.000 camas, sin coste alguno para el erario, entre ellas las 20.000 de Veneguera. Y que fue esencial para salvar este enclave de Gran Canaria de los proyectos de construcción planteados, situación que fue luego completada con la Ley 6/2003, de 6 de marzo, que declaró el barranco de Veneguera como espacio natural protegido».

Fue, según el comunicado de NC basado en el informe de la Consejería de Política Territorial, la posterior Ley 6/2009 de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, impulsada por el primer Gobierno de Paulino Rivero, la que generó la totalidad de las indemnizaciones en favor de las empresas turísticas.

Quita del 50%

Hasta 1.000 millones de euros sumaron las cantidades contenidas en las 36 sentencias del TSJC. Una suma que el actual Ejecutivo del Archipiélago ha conseguido reducir a la mitad tras un diálogo de más de dos años con las empresas afectadas. Al aceptar estas firmar convenios que contemplan una quita cercana al 50% se garantizaron que las sentencias a su favor tampoco se cumplían en cuanto a la obligatoriedad de que los suelos en los que pretenden construir se recalifiquen como rústicos. El TSJC dio el visto bueno a los acuerdos.

Para entender el tamaño del pago, basta saber que mantener a pleno rendimiento el Hospital Doctor Juan Negrín durante un año cuesta menos. Salarios de todo el personal, adquisición de fármacos, obras de mejora, cirugías, luz, agua..., todo ello suma 487,8 millones de euros, según la ley de presupuestos.

Menos para vivienda pública

O más. Las dificultades con las que se encuentran durante los últimos años los ciudadanos para acceder a una vivienda pasan en buena parte por la baja intensidad en la promoción de vivienda pública. Las cuentas de este año destinan a la promoción y rehabilitación del parque público de vivienda, el fomento de las viviendas protegidas y la gestión de viviendas de promoción pública 179 millones de euros, solo el 35,8% de los 500 millones que hay que pagar a las empresas turísticas que demandaron.

Puntear el presupuesto dota de razones para ver medio vacío el vaso que medio llena la reducción a la mitad de la cuantía de las indemnizaciones. Financiar cada año las dos universidades públicas de las Islas cuesta 274,1 millones de euros; el funcionamiento del aparato de Justicia, 193,2 millones... Capítulos que se quedan muy por debajo de la suma que debe abonar la comunidad autónoma.

"Falsedades"

Román Rodríguez atribuye al «Gobierno de [Fernando] Clavijo» el protagonismo que se ha dado a su iniciativa de impulsar la moratoria turística en este asunto. Más aún que se haya presentado como responsable del quebranto patrimonial sufrido por la comunidad autónoma. Señala el expresidente que solo las «falsedades» permiten actuar en esta línea.

El objetivo, según él, es librar de responsabilidad a «quienes aprobaron en el Parlamento la ley 6/2009, normativa con la que NC», aclara, fue muy crítica. Y, en segundo lugar, también «trata de cercenar el debate sobre los límites al crecimiento y el establecimiento de una nueva moratoria». Recuerda que eso está «entre las reivindicaciones centrales de las grandes movilizaciones en defensa de otro modelo turístico, sostenible económica y socialmente, que se produjeron en Canarias en 2024 y 2025».

Rodríguez (NC) sostiene que el actual Gobierno busca cercenar el debate sobre una nueva moratoria

Por su parte, desde la patronal turística de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel), su gerente, Juan Pablo González, señaló que el caso «debe servir para que decisiones tan estratégicas como paralizar la construcción de oferta alojativa» no se tomen en el futuro «con la ligereza y premura» con que, en su opinión, se puso en marcha la moratoria turística.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas