Los distribuidores canarios miran a Europa para sustituir el pollo brasileño: "Hasta tres euros más caro"

Nueve de cada diez pechugas de pollo congeladas y cerca de la mitad de los muslos y contramuslos que llegan a Canarias tienen origen brasileño, según datos de Asaga Canarias. Una dependencia que ha hecho saltar las alarmas en el Archipiélago después de la decisión de la Unión Europea de impedir, a partir de septiembre, la entrada de carne de ave procedente de este país por no haber acreditado el cumplimiento de las nuevas normas sanitarias. La organización de agricultores y ganaderos descarta problemas de desabastecimiento para los próximos meses, pero proveedores, carnicerías, supermercados y restaurantes ya buscan alternativas en otros mercados con el reto de mantener los precios.

El abanico es amplio. Si bien Brasil produjo un total de 15 millones de toneladas en 2024, se queda con el tercer puesto a nivel mundial después de Estados Unidos, con 21,3 millones, y China, con 15,3 millones, según el informe Alimentación en España 2025, elaborado por Mercasa. Sin embargo, Theo Hernando, secretario de Asaga, apunta más cerca: "Otros países europeos, o incluso España".

Seis miembros de la UE concentran el 73% de toda la producción de carne de ave: Polonia encabeza la lista con el 21%, seguida de España (13%), Francia (12%), Alemania (11%), Italia (10%) y Países Bajos (6%). En el caso español, la producción alcanzó los 1,8 millones de toneladas en 2024, un 6,5% más que el año anterior, y el 82% correspondió a pollos de engorde o broilers. La mayor oferta disponible en otros mercados permitirá también contener el impacto de los precios, según Hernando. Admite que sustituir el pollo brasileño puede provocar cierto incremento de gasto en el bolsillo del consumidor, pero "será acomodado" gracias a la variedad de países de origen.

Sin embargo, entre quienes trabajan directamente con el producto importado, las previsiones son menos optimistas. "Nunca nos habíamos visto en esta situación", reconoce Lidia, gerente de Jovencasa, distribuidora que trabaja con producto procedente de Brasil. El pollo europeo no le convence como sustituto: en anteriores episodios de gripe aviar tuvieron que recurrir a él y la experiencia no fue buena. "Ni en calidad ni en precio. Casi tres euros más caro", recuerda. Una diferencia que difícilmente podrá evitar que llegue al bolsillo del consumidor. A ello se suma la dimensión de la demanda en Canarias. No se trata únicamente de abastecer a los hogares, sino también a hoteles y establecimientos de restauración. Adelantar compras permitiría ganar cierto margen antes de que se note el impacto, pero obligaría a las propias distribuidoras a "triplicar la inversión" y plantea otro límite: el almacenamiento. "No tenemos cámaras frigoríficas para adelantar tanto producto", explica.

Carnicería en Carrizal / Andrés Cruz / LPR

Jordi, propietario del popular asadero de pollos La Granja, lleva casi cuatro décadas detrás del mostrador y compra unos 4.000 kilos de pollo al mes. Durante años se abasteció de producto fresco y cercano, pero las opciones, asegura, han ido desapareciendo. La escasez de proveedores canarios, y después los precios, hicieron cada vez más difícil comprar, incluso en Península. La búsqueda de una alternativa terminó llevándolo hasta Polonia. En cuanto a la nueva norma, Jordi comparte el fondo de las nuevas exigencias europeas y asume que el cambio puede acabar llegando al bolsillo del consumidor si a cambio se gana en calidad y seguridad. Lo que lamenta es que cada vez queden menos opciones cercanas a las que recurrir y que negocios como el suyo hayan terminado dependiendo del producto exterior. "La industria cárnica local se la han cargado", afirma.

En esa misma línea se posiciona Asaga. Hernando celebra que las nuevas exigencias permitan igualar las condiciones frente al producto europeo. Además, en el caso especial de Canarias, los locales debían de cumplir mientras que el pollo brasileño se beneficiaba del REA, una ayuda que abarataba la llegada de determinados alimentos al Archipiélago. "Ahora todos tendremos la misma normativa", afirma. La organización agraria llevaba tiempo reclamando la aplicación de las denominadas 'cláusulas espejo' para evitar que los productores comunitarios compitan con mercancía sometida a requisitos diferentes.

El límite de la producción canaria

Según la Encuesta de Sacrificio de Ganado, realizada por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, en el año 2025 se sacrificaron un total de 5,7 millones de aves, la gran mayoría en Tenerife, de las que casi un 97% son de tipo broiler. Una producción que está lejos de cubrir el hueco que dejará el producto brasileño. Desde Asaga, no valoran este vacío como una oportunidad, ya que "el complicado atolladero burocrático" al que someten las explotaciones ganaderas locales hace casi imposible aumentar la producción. "Desde el 2010 o el 2012 la granja local tenía el 90% de la producción de huevo. Ahora vamos por el 60%", explica el secretario a modo de ejemplo.

Hernando estima que, tarde o temprano, Brasil se adaptará a las condiciones que exige Europa por su propio interés. Un tiempo que no cree que sea suficiente como para que la ganadería local alcance los mismos niveles de producción, siendo muy optimistas. "Todo depende de fuera y eso afecta en el precio. Ya lo vemos con conflictos bélicos, con todo lo que está pasando en el mundo", explica. "Puede que, por ejemplo, a los barcos llegue un momento en que no les interese venir porque no es rentable, o que decidan venir una vez cada dos semanas. Que todo dependa de lo que venga en el barco es muy peligroso".