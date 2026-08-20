Cuatro ofrendas florales y el silencio marcan el 18 aniversario del accidente de Spanair

Silencio, memoria y recuerdo en el 18 aniversario del accidente del vuelo JK5022 de Spanair. Gran Canaria recordó este jueves los 18 años de la tragedia del vuelo JK5022, que acabó con la vida de 154 personas y dejó 18 supervivientes, muchos de ellos con graves secuelas. El avión de Spanair se estrelló en el aeropuerto de Barajas poco después de iniciar el despegue rumbo a la Isla. Casi dos décadas después, distintos puntos del Archipiélago volvieron a acoger los actos organizados por la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022. Cuatro ofrendas florales, celebradas en tres municipios, sirvieron para rendir tributo a las víctimas. El silencio marcó esta vez la jornada y dio paso a una denuncia que la asociación resumió en una expresión: "El maltrato de la justicia". En un comunicado, la asociación explicó que los actos se desarrollaron "en silencio, hartos y dolorosamente decepcionados" ante lo que considera un "maltrato constante y continuo" de la justicia hacia las 154 víctimas fallecidas, los 18 supervivientes y sus familias.

A las 14:24 horas del 20 de agosto de 2008, el vuelo JK5022 intentó despegar de la pista 36L del aeropuerto madrileño. El avión cubría la ruta entre Madrid y Gran Canaria, pero no consiguió elevarse y terminó estrellándose en las inmediaciones del aeródromo. A bordo viajaban 172 personas. La tragedia se convirtió en una de las mayores catástrofes aéreas ocurridas en España y dejó tras de sí cientos de familias marcadas por una pérdida que, 18 años después, continúa formando parte del recuerdo colectivo.

Los actos celebrados

Hasta el lugar de los actos se desplazaron familiares y allegados de las víctimas. La Isla, destino al que aquel avión nunca llegó, conserva distintos espacios vinculados al recuerdo de quienes viajaban a bordo. Los lugares cada 20 de agosto se convierten en escenarios para honrar su memoria. Las ofrendas florales de este jueves se llevaron a cabo en el monumento 'Luces en el vacío', situado en la zona de La Puntilla, en la playa de Las Canteras, y otra en la Plaza de la Memoria 20.08.2008, donde un muro de cristal recoge los nombres de las personas que viajaban en el avión. Los actos llegaron también a otros municipios. En Telde se celebró una tercera ofrenda en el monolito de la Plaza del Cristo, en la playa de Ojos de Garza, mientras que en Ingenio tuvo lugar una cuarta en el Jardín de Los Ausentes, en el Barranco de las Mimosas.

18º aniversario del accidente del vuelo JK5022 de Spanair / José Carlos Guerra

Los espacios se han convertido en lugares de encuentro, donde cada año familiares y amigos se reúnen en torno a las víctimas cuando llega el aniversario de la tragedia. Desde 2025, además, el 20 de agosto tiene un significado añadido: el Gobierno de España declaró esta fecha Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias, coincidiendo con el aniversario del JK5022. La decisión dio respuesta a una reivindicación que la asociación de afectados mantenía desde hacía años. La de este año es la segunda conmemoración celebrada bajo esta efeméride.

La investigación

La Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 anunció también que su labor llega a su fin y que la Fundación A20 de Seguridad Aérea recogerá el relevo. La nueva entidad dará continuidad al trabajo realizado hasta ahora "con los medios que no ha tenido la primera y recursos profesionales", con el propósito de aportar "soluciones, ideas y mejoras en la seguridad aérea" y prestar especial atención a las víctimas y familias de accidentes aéreos.

Spanair dejó de operar en 2012. El accidente dio lugar a años de investigaciones técnicas y a un largo recorrido judicial. Los análisis realizados apuntaron a la concurrencia de distintos fallos que terminaron encadenándose hasta desembocar en la tragedia. La investigación oficial también puso el foco en la situación económica que atravesaba la aerolínea, al considerar que esta podía comprometer las condiciones de seguridad operacional.