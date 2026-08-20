Científicos canarios crean un test rápido para detectar resistencias antibióticas en apenas unas horas

Canarias ha creado un test rápido para detectar resistencias antibióticas en tiempo real. Un grupo de microbiólogos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, han desarrollado este innovador sistema de diagnóstico que está basado en el análisis de material genético y es capaz de identificar en pocas horas las variantes más peligrosas de bacterias multirresistentes frente a los antibióticos.

Este sistema de diagnóstico permitirá actuar con mayor rapidez y precisión a la hora de pautar una medicación o tratamiento a los pacientes que se encuentren ingresados. No en vano, permite identificar de manera acelerada de las bacterias que causan la patología del paciente. Asimismo, es clave en el caso de las bacterias multirresistentes, es decir, aquellas que no se ven afectadas ni siquiera por aquellos antibióticos que se emplean como "último recurso", tras el fallo de un tratamiento inicial.

De varios días a unas horas

Hasta ahora, los laboratorios podían tardar varios días en descubrir qué tipo de bacteria tenía el paciente, lo que retrasaba el inicio de la administración de fármacos y la posible puesta en marcha de medidas específicas de aislamiento si se trataba de una variante de alto riesgo. "Intentamos detectar las variantes de una enzima que destruye uno de los antibióticos de último recurso, que son los utilizados en casos graves", explica Diego Martínez Arzola, microbiólogo de La Candelaria. Se trata, en concreto, de un subtipo de carbapenemasas –una enzima de las bacterias– llamada NDM, que es el que más se encuentra en las Islas.

"Se trata de un mecanismo de resistencia que requiere de un tratamiento poco habitual", explica García. De hecho, hasta hace poco "teníamos que hacer un cóctel de varios fármacos" para tratar este tipo de infecciones. Ahora existe un medicamento nuevo que ha mostrado gran eficacia para tratar estas enfermedades. El problema es que "es como una pescadilla que se muerde la cola". "Cuanto más usemos estos nuevos medicamentos, más resistencias se generarán frente a ellos, por lo que pronto dejarán de funcionar y tendremos que desarrollar otros nuevos", advierte.

"Estas enzimas tienen distintos subtipos y para nosotros es importante conocerlos para tener una vigilancia de estas bacterias multirresistentes", sentencia.

El nuevo sistema desarrollado por el Hospital La Candelaria está basado en los test PCR que se empleaban para la detección de la covid-19. El proceso, en este sentido, se simplifica el proceso de forma significativa, permitiendo que el personal médico pueda saber en unas horas a qué tipo de bacteria hacen frente. "Es mucho más sencillo que realizar acciones de secuenciación", destaca Martínez Arzola.

Un método mucho más preciso

El test, publicado en la revista científica Clinical Microbiology and Infection, demostró una precisión del cien por cien tras ser evaluado con éxito en sesenta muestras de pacientes reales ingresados en el hospital, logrando diferenciar a la perfección diversas variantes sin generar ningún falso positivo. Esta prueba supone un avance considerable para la gestión sanitaria, ya que proporciona una alternativa económica, rápida y accesible para vigilar brotes en tiempo real, proteger a los pacientes vulnerables y pautar tratamientos antibióticos mucho más efectivos.

Este paso, además, permite combatir la resistencia antibiótica, ya que al utilizar un tratamiento más preciso, se evita utilizar fármacos de amplio espectro que con los usos repetidos acaban sin funcionar adecuadamente.

Cabe recordar que el tipo de resistencia antibiótica más común entre las bacterias multirresistentes detectadas en Canarias tiene sello internacional. Los organismos infecciosos más nocivos que se detectan en el Archipiélago han evolucionado para hacer caso omiso a los antibióticos de la misma forma que lo hacen en África, el sudeste asiático y Sudamérica. Esta situación convierte a Canarias en un emplazamiento clave para la detección temprana de las resistencias antibióticas que están surgiendo en todo el mundo antes de que entren en España. Un control de fronteras para la que ya se considera una pandemia mundial.

Se espera, de hecho, que estas superbacterias puedan causar más muertes que el cancer en 2050. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las infecciones por bacterias resistentes podrían llegar a provocar hasta 10 millones de muertes anuales en todo el mundo si no se intensifican las medidas de control, prevención y desarrollo de nuevos fármacos.

(información en construcción)