Casimiro Curbelo: "Clavijo ha tomado el toro por los cuernos y ha sido valiente"

Si tuviera que poner una nota del 0 al 10 al curso político que termina, ¿cuál sería y qué le ha faltado para llegar al sobresaliente?

En política uno tiene que pensar siempre que las cosas se pueden hacer mejor. Independientemente de darle un aprobado alto al Gobierno en momentos absolutamente complejos. En este momento también hay retos y desafíos muy importantes como consecuencia de la incertidumbre internacional. La gente no vive bien y hay mucha pobreza y exclusión social.

¿Cuál considera que ha sido el principal logro de su grupo parlamentario durante este periodo?

El haber defendido la vivienda vacacional para las Islas Verdes, inclusive con la sensación a veces de habernos quedado solos. Hay todavía un compromiso que resolver de aquí a final de año con alguna modificación en algún decreto ley, pero creo que ha sido excepcional. Incluso saliéndonos en algún momento de la realidad del propio pacto. No nos arrepentimos y desde luego ha valido la pena.

¿Qué iniciativa, debate o propuesta se les ha quedado pendiente y les habría gustado sacar adelante antes del cierre del curso?

Se ha avanzado mucho en leyes que intentan reducir la burocracia, pero a mí me gustaría culminar en el futuro próximo todo el proceso que tiene que ver con toda esa complejidad normativa que tiene que ver con el urbanismo y la respuesta de los ayuntamientos ante una licencia de obra para construir viviendas.

¿Cuál ha sido el mayor error del Gobierno de Canarias durante este año político?

El haber perdido la oportunidad de pactar y negociar antes el nuevo sistema de financiación autonómico y el contenido del decreto-ley para Canarias. Tardar en ese camino no ha sido bueno. Pero el presidente del Gobierno ha tomado el toro por los cuernos, ha sido valiente.

¿Y en qué asunto reconoce que el Ejecutivo ha acertado?

Este que te comento. Inclusive aunque haya quienes opinen lo contrario. Voy a dejarlo ahí para no poner siglas. El gran acierto es saber que Canarias necesita los recursos públicos que el Gobierno de España debe aportar en el decreto y en el contenido del sistema de financiación autonómico.

¿Ha habido algún momento del curso político en el que haya pensado: "Tierra, trágame"?

Ocurre con mucha frecuencia. Cuando hablamos de pobreza y exclusión social y se debate y yo pienso: «Si son déficits estructurales, asuntos heredados gobierno tras gobierno». Es una realidad a la que hemos tenido que responder todos porque hemos gobernado todos.

¿Con qué diputado de otro grupo parlamentario se iría a tomar un café o una cerveza para intentar alcanzar un acuerdo?

En los tiempos de descanso prácticamente hablo con todos desde Chano Franquis a Nira Fierro o Luis Campos. También con Nicasio Galván, de Vox. Creo que no hay nadie en la Cámara que me repele.

¿Qué compañero o compañera de otro partido le ha sorprendido positivamente durante este curso?

Hay muchos jóvenes parlamentarios con estudios en Derecho y otras carreras universitarias que destacan políticamente.

¿Qué título de película le pondría al curso político?

No es de película, pero mi titular sería ‘Avanzando, pero con hándicap y déficit que tenemos que superar’.

¿Qué tema cree que preocupa mucho a la ciudadanía canaria, pero todavía no ocupa espacio en la agenda parlamentaria?

La apuesta por las energías renovables, la lucha contra el cambio climático y la descarbonización. También la apuesta por la diversificación económica y por el turismo de calidad. No podemos seguir creciendo.

¿Qué hábito, objeto o manía resulta imprescindible para sobrevivir a las largas sesiones parlamentarias?

Son días muy intensos porque cuando voy a Tenerife tengo una agenda complementaria. Pero un respiro de un café siempre ayuda.

Complete la frase: "El próximo curso político será un éxito si Canarias consigue…".

Abordar con el máximo rigor, los nuevos retos y desafíos.

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