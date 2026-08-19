El XIV Tenerife Jazz Camp convierte Garachico en epicentro de formación musical durante una semana

Garachico vuelve a convertirse esta semana en punto de encuentro para estudiantes, músicos y profesionales del jazz y la música moderna con la celebración del XIV Seminario Internacional Tenerife Jazz Camp, una iniciativa de Jazzin’ The Island Producciones que se consolidada como una de las principales citas formativas del calendario musical de Canarias. Nacido en 2011 como el primer Seminario de Jazz y Música Moderna de Canarias, el proyecto evolucionó cuatro años después, hasta convertirse en el primer Campus de Jazz y Música Moderna de las Islas. Trece ediciones después, el Tenerife Jazz Camp se presenta como una residencia artística y espacio de formación, creación e investigación musical, abierto a participantes de todas las edades y con una programación complementaria dirigida al público general.

Durante su celebración, que se prolongará durante toda la semana, Garachico acogerá una agenda que combina clases magistrales, clases grupales, conciertos y jam sessions, además del tradicional concierto de clausura, en el que los propios alumnos mostrarán el resultado del trabajo desarrollado durante la residencia artística.

Formación y convivencia

Uno de los principales valores del Tenerife Jazz Camp reside en la posibilidad de que los participantes compartan aprendizaje, experiencias y procesos creativos con músicos y docentes de reconocido prestigio local, nacional e internacional. A lo largo de sus diferentes ediciones, el campus ha contado con profesionales vinculados a algunas de las instituciones y escuelas de música moderna más importantes, como Liceu y ESMUC, en Barcelona; Musikene, en el País Vasco; Berklee College of Music, con sedes en Boston y Valencia; o el Conservatorio de Ámsterdam, además de artistas con una trayectoria profesional desarrollada en escenarios y circuitos internacionales.

Esta combinación de formación especializada y convivencia artística constituye una de las señas de identidad del proyecto. El contacto directo entre alumnos y profesionales permite compartir conocimientos y experiencias que trascienden las propias clases y favorecen la creación de redes, el intercambio de ideas y el desarrollo de nuevos proyectos musicales. La dirección y coordinación artística del Tenerife Jazz Camp corre a cargo del músico y creador canario Kike Perdomo, uno de los artistas de las Islas con mayor trayectoria y proyección internacional, que impulsa desde sus orígenes una iniciativa orientada a fortalecer la formación y la profesionalización del sector musical en Canarias.

Garachico como escenario

El carácter singular del Tenerife Jazz Camp está también estrechamente ligado a su emplazamiento. Garachico acoge íntegramente la residencia, convirtiendo durante estos días sus espacios y su entorno en un punto de encuentro entre música, cultura, naturaleza y convivencia. La elección de Garachico responde a una concepción del proyecto que va más allá de la formación estrictamente musical. El campus pretende contribuir a incentivar y dinamizar la actividad cultural de los municipios y poner en valor el patrimonio, el paisaje y la identidad de los pueblos, generando al mismo tiempo una experiencia de convivencia que permita a los participantes descubrir el entorno a través de la música, la gastronomía y la cultura local.

El Tenerife Jazz Camp se concibe como un espacio de encuentro para artistas en formación y profesionales, donde la enseñanza se combina con la experimentación y el desarrollo de procesos creativos. La residencia ofrece a los participantes la posibilidad de aprender, compartir, investigar y desarrollar nuevas propuestas musicales en un contexto de convivencia artística, al tiempo que contribuye a la vertebración del sector cultural y profesional de las islas.