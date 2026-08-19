Virginia Guantanamera suma dos nuevos reconocimientos internacionales a su trayectoria artística

Virginia Guantanamera atraviesa un momento especialmente significativo de su carrera artística después de recibir dos nuevos reconocimientos ligados a su trayectoria y a su trabajo dentro de la música latina. La intérprete cubana afincada en Canarias, cuya propuesta musical está estrechamente vinculada a la salsa, ha sido premiada tanto en los Premios Latinos como en los Latin Awards de Fox Music USA. Estas dos distinciones ponen el foco en dos vertientes diferentes de su carrera, por un lado, en su capacidad interpretativa y por otro en el recorrido construido a lo largo de los años.

El primero de los reconocimientos llega de la mano de los Premios Latinos, que celebran este año su decimosegundo aniversario. Virginia Guantanamera ha sido distinguida en la categoría de Mejor interpretación femenina en canción de salsa por Carga pa' mí, uno de sus trabajos más recientes. La artista recogerá el galardón durante la gala de entrega de los premios que está prevista para el próximo 5 de octubre en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid. Esta cita reunirá a diferentes representantes de la música y la cultura latina de todo el mundo en la capital de España.

Trayectoria de éxito

A este premio se suma el concedido por los Latin Awards de Fox Music USA, que han reconocido a Virginia Guantanamera por su trayectoria artística. En este caso, el galardón supone una valoración global de su recorrido profesional y del trabajo realizado hasta el momento como intérprete. La ceremonia de entrega tendrá lugar durante el próximo mes de noviembre en Estados Unidos, lo que añade una nueva dimensión internacional a los reconocimientos obtenidos por la cantante cubana.

Estos dos premios llegan, por tanto, en un momento de consolidación para Virginia Guantanamera. Mientras el reconocimiento a Carga pa' mí destaca su presente artístico y su interpretación dentro del género de la salsa, el premio a la trayectoria pone en valor el camino recorrido hasta ahora. Ambos galardones refuerzan su presencia dentro del panorama de la música latina y suponen un nuevo impulso para continuar dando visibilidad a su trabajo más allá de los escenarios en los que ha venido desarrollando su carrera.

Un largo recorrido

Virginia Guantanamera nació en Guantánamo, en Cuba, y ha desarrollado buena parte de su trayectoria en Canarias, con Tenerife como lugar de residencia desde hace más de dos décadas. Con más de 40 años de carrera, su propuesta muestra sus raíces, la música popular cubana, y combina sonoridades tradicionales y contemporáneas, desde el son y la música campesina hasta la salsa y otros ritmos caribeños. Su recorrido la ha llevado por escenarios de distintos países.

A lo largo de su carrera ha conseguido tres Premios Cubadisco, uno de los principales reconocimientos de la industria musical de Cuba. Entre ellos figura el obtenido en 2019 por Soy lo que soy, distinguido como Mejor disco de música tropical variada, un trabajo compuesto por temas de su autoría. A este proyecto le han seguido nuevas propuestas como A mi gusto y a mi aire, mientras continúa combinando la creación musical con actuaciones y proyectos culturales en Tenerife.

Nuevos horizontes

Las próximas semanas estarán marcadas por la recepción de los premios más recientes. Primero viajará a Madrid, en octubre, y posteriormente a Estados Unidos, en noviembre. En estos dos escenarios, Virginia Guantanamera verá reconocido tanto su trabajo actual como el conjunto de su carrera y puede que le abran una nueva etapa de proyección, con mayores oportunidades para presentar su música ante nuevos públicos y seguir ampliando su presencia en el circuito latino.