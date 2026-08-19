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El SUC acelera el traslado de órganos entre islas: 14 operaciones aéreas en solo seis meses

Médicos y enfermeros coordinan desde la sala de emergencias cada desplazamiento para reducir unos tiempos que pueden resultar decisivos para el trasplante

Recursos sanitarios Servicio de Urgencias Canario SUC (1)

Recursos sanitarios Servicio de Urgencias Canario SUC (1) / SUC

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La Provincia

El Día

Las Palmas de Gran Canaria - Santa Cruz de Tenerife

En una operación de trasplante de órganos, el tiempo que transcurre entre la extracción y la llegada al hospital puede resultar determinante. En Canarias, la fragmentación territorial añade además un desafío particular: en determinadas ocasiones, el órgano y los profesionales sanitarios tienen que viajar de una isla a otra antes de poder realizar la intervención.

Detrás de parte de estos desplazamientos se encuentra el Servicio de Urgencias Canario (SUC). Sus profesionales se encargan de coordinar rutas, tiempos y recursos terrestres y aéreos para que los órganos lleguen a los hospitales del Archipiélago en condiciones adecuadas para su implantación.

Catorce traslados aéreos en seis meses

La utilización de los helicópteros medicalizados para estas operaciones ha aumentado durante los primeros meses de 2026. A lo largo de todo 2025 fueron movilizados en 20 ocasiones para transportar órganos y, en algunos casos, también personal sanitario hasta hospitales de Gran Canaria y Tenerife.

Sin embargo, solo entre enero y junio de 2026 ya se habían realizado 14 servicios, una cifra que refleja una tendencia al alza en la activación de estos dispositivos.

Cuando se confirma una donación compatible, el SUC trabaja de forma coordinada con los equipos de extracción y las unidades de coordinación de trasplantes de los hospitales del Servicio Canario de Salud para poner en marcha los medios necesarios.

La prioridad es reducir al máximo los tiempos de desplazamiento. Médicos y enfermeros supervisan desde la sala de emergencias tanto las rutas como los tiempos de cada operación, ya que cada minuto puede ser decisivo para preservar la viabilidad del órgano.

Del helicóptero a la ambulancia

El operativo no se limita a los helicópteros. Dependiendo de la distancia, la urgencia y las características del desplazamiento entre las islas, el servicio puede recurrir a diferentes medios.

El dispositivo aéreo dispone de un avión y tres helicópteros medicalizados, mientras que por tierra pueden movilizarse ambulancias medicalizadas, sanitarizadas y de soporte vital básico, además de vehículos de intervención rápida y unidades de transporte sanitario no urgente.

La coordinación entre todos ellos permite completar las diferentes etapas del recorrido y trasladar los órganos entre los centros hospitalarios.

También viajan los profesionales

En determinadas intervenciones, no es únicamente el órgano el que necesita desplazarse. El SUC también participa en el traslado de médicos y enfermeros especializados cuando deben viajar hasta otra isla para intervenir en los procedimientos de extracción o implantación.

Esta logística adquiere una relevancia especial en un territorio fragmentado como Canarias. La combinación de medios aéreos y terrestres permite conectar los centros hospitalarios y responder con rapidez desde el momento en el que se confirma una donación.

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De esta manera, una labor que habitualmente permanece lejos de la mirada de pacientes y familiares se convierte en una pieza más de la cadena de los trasplantes: coordinar cada vehículo, cada vuelo y cada minuto para que una oportunidad de donar pueda transformarse finalmente en una oportunidad de vida.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

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