La Palma tendrá su primer albergue insular para personas sin hogar

La Palma tendrá por primera vez en su historia un albergue insular para personas sin hogar. El Cabildo ha dado luz verde a la puesta en marcha de este recurso mediante un acuerdo de colaboración con Cáritas, una iniciativa que permitirá disponer de un espacio especializado para atender a quienes se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad y carecen de una vivienda.

El futuro albergue se ubicará en un inmueble de la Iglesia situado en El Paso, un espacio que ya había sido utilizado para atender a personas vulnerables. Tras las actuaciones necesarias, el edificio se transformará en un recurso específico de atención social. La previsión es que pueda acoger entre 20 y 25 personas, un primer paso para dar respuesta a una realidad que afecta a más de un centenar, según los datos del Cabildo.

El recurso no se limitará a ofrecer un techo. La intención es proporcionar atención integral y acompañamiento profesional para favorecer la recuperación personal, avanzar hacia una mayor autonomía y facilitar, cuando sea posible, la incorporación a la vida social y laboral. La gestión se articulará entre el Cabildo y Cáritas.

La dimensión del problema

La dimensión del problema explica la importancia de este primer paso. El informe elaborado por Cáritas Diocesana de Tenerife en colaboración con el Cabildo sobre la exclusión residencial en La Palma durante 2024 detectó 322 personas en situación de exclusión residencial extrema y alta vulnerabilidad.

De las 322 personas contabilizadas, 218 fueron atendidas a través de los recursos de Cáritas en la isla. Se trata principalmente de personas que afrontan situaciones de exclusión crónica. El informe recoge además la presencia de problemas de salud mental, adicciones y enfermedades crónicas y advierte de la cronificación del sinhogarismo.

El estudio incorpora además a otras 104 personas atendidas mediante el proyecto de Respuesta a la Emergencia Volcánica de Cáritas. Son personas y familias afectadas directamente por la erupción del Tajogaite de 2021 que, cuatro años después, continúan en muchos casos sin una solución habitacional definitiva. Los datos muestran dos realidades que requieren respuestas específicas: el sinhogarismo cronificado y la vulnerabilidad residencial derivada de la pérdida de vivienda tras la erupción.

Emergencia habitacional

El nuevo albergue nace ante esta situación y ante la necesidad de reforzar una red de atención que hasta ahora no disponía de un recurso de estas características. Sus 20 o 25 plazas no cubrirán por sí solas una demanda que alcanza a cientos de personas, pero permitirán incorporar a la red insular un recurso que hasta ahora no existía.

Es un punto de partida para una atención más estable y especializada a las personas que se encuentran en el extremo más vulnerable de la emergencia habitacional de La Palma. La iniciativa pretende que estas personas dispongan no solo de alojamiento, sino también del acompañamiento necesario para iniciar procesos de recuperación y autonomía.

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Para adecuar el inmueble, el Cabildo aportará 96.000 euros para renovar el sistema eléctrico. La actuación completa tiene un coste aproximado de 186.000 euros y Cáritas asumirá con recursos propios alrededor de la mitad restante.