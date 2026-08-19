María Pérez Sosa, primera mujer gruista de España: "No ha sido fácil, pero soy una guerrera"

Cuando era una niña, María Pérez Sosa, recorría las calles de Gáldar junto a un montón de chicos. Recuerda con cariño las tardes en las que fabricaba cometas junto a los niños del pueblo. "Yo era la única chica, pero me daba igual", cuenta.

Nacida en una familia humilde, no podía permitirse demasiados lujos. Para la tela, ropa vieja de su abuela, y como aglutinante para unirla al palo, papas sancochadas o plátano maduro. No había dinero para pegamento. Una vez construido el juguete, salían a hacerlo volar hasta que caía el sol.

Sin embargo, lo que realmente fascinaba a la chiquilla, eran las máquinas. Cada vez que pasaba delante de una grúa se quedaba embelesada. "Me recordaba a aquellas cometas... tan alta en el cielo. Siempre pensaba: 'Si yo pudiera manejarla...", relata.

Aquel sueño le parecía tan lejos de su alcance que acabó olvidándolo. Lo que María nunca imaginó es que, unos cuantos años después, aquella niña soñadora terminaría cumpliéndolo y se convertiría en la primera mujer gruista de España.

Un camino de espinas

"No ha sido fácil, pero lo he conseguido. He tenido que lidiar con muchos tipos de personas, pero aquí estoy. Era difícil, pero amo mi profesión", explica emocionada. A sus 55 años, tras más de media vida en las alturas, María se siente una privilegiada por poder disfrutar cada día de su trabajo. Actualmente, ejerce como gruista en la construcción de un proyecto de 63 viviendas de la empresa Construplan, en Las Palmas de Gran Canaria.

"Cuando llega el fin de semana solo estoy pensando en que termine para volver a trabajar. Mis amigas no lo entienden, es como si fuese a una fiesta", afirma. "Es mi hobby, mi pasión".

María es la mayor de cuatro hermanos. Cuando cumplió 16 años, quiso ingresar en la legión. Sin embargo, los pocos recursos familiares no le permitieron estudiar y tuvo que ponerse a trabajar para traer dinero a casa. "Hoy en día hubiera sido militar, pero bueno, no se pudo. Por suerte encontré el mundo de la grúa", admite risueña.

A los 24 años, la trabajadora descubrió que Comisiones Obreras ofrecía un curso gratuito para ser gruista. Al inscribirse le advirtieron que no había ninguna mujer en el grupo, pero a ella no le importó. "Era o ahora o nunca", advierte.

El primer día de clase, un compañero le llamó la atención y le sugirió que quizás se había confundido de taller, ya que se trataba de uno sobre el manejo de grúas. "Ya lo sé, es que voy a ser gruista", respondió ella contundente. "Yo no les tenía miedo, a mí no me iban a impedir cumplir mi sueño", asegura.

A los pocos meses de hacerse con el título, la obrera consiguió su primer empleo como gruista. Durante la construcción del Tanatorio de San Miguel, una inspección dejó al descubierto que un operador de grúa estaba trabajando sin título. El jefe de obra llamó a la fundación y pidió que le mandasen a otro. Este le dijo que tenía a cinco muy buenos y le paso la lista de los nombres. Entre ellos, estaba el de María.

En un descuido, El responsable de la construcción, leyó 'Mario' por lo que su cara fue un auténtico poema cuando vio aparecer a una mujer. Aun así, accedió a hacerle la prueba y quedó encantado con el resultado. María fue contratada para empezar el lunes siguiente.

María Perez Sosa, trabajando en la obra de Construplan en Las Palmas de Gran Canaria / José Pérez Curbelo

"Yo ese fin de semana ni dormí de lo nerviosa que estaba", rememora. En cuanto al ambiente laboral, la obrera confiesa que se ha encontrado todo tipo de compañeros. "Al principio me trataban como una muñequita de cristal, y yo llevaba trabajando toda la vida", apunta.

María cuenta que el gruista es quien lleva "la batuta en la obra", y que no a todos los hombres les gusta recibir órdenes de una mujer. "Siempre están los típicos machistas que venían a vacilarme, pero terminaba vacilándoles yo a ellos", reconoce. "Una vez le dije a uno que llevaba mucho trabajando en el circo para que ahora se me escapasen los payasos. Me preguntó si le estaba llamando payaso y le dije que sí".

La trabajadora nunca perdió la sonrisa, ni siquiera en 2008 cuando la crisis de la construcción le obligó a aparcar temporalmente lo que más feliz le hacía. Durante un tiempo, trabajó como friega platos y empaquetadora de plátanos, hasta que pudo volver a subirse a su querida "bruja", que es el nombre con el que bautizó a la máquina.

La pasión por su trabajo era tan grande que incluso llegó a ocultar a su jefe que estaba embarazada. Cuando fue imposible disimularlo más, este le dio la enhorabuena y ella rompió a llorar. "Yo solo pensaba en la grúa que era mi trabajo y mi vida", cuenta.

María no dejó de trabajar hasta los ocho meses y medio de gestación. "Paré porque tenía contracciones, sino hubiera seguido. Soy una guerrera, a mí nada me achanta", asegura. Esta experiencia no era nueva para ella. Durante su primer embarazo, trabajando en la industria del plátano, tampoco paró. "Iba en la moto con una barriga enorme. Los hombres me veían conduciendo por Gáldar y se persignaban", recuerda entre risas.

La noticia de que se había convertido en la primera gruista de España la recibió después de trece años en la obra. Los medios de comunicación comenzaron a interesarse por ella y comprobaron que no había ninguna otra mujer dedicándose a lo mismo en el país.

"En el momento no le di importancia, solo quería seguir trabajando. Ahora después de ver todo lo que he conseguido sí que me enorgullezco", comenta feliz.

Relevo generacional

La operadora de grúa no imagina una vida lejos de la obra. Aun así, los años pasan y es inevitable pensar en un final. "Yo quiero jubilarme en este trabajo, no en otro. Quiero aprovechar para viajar todo lo que no he podido y disfrutar de mis hijos", explica. Con especial entusiasmo, habla de un viaje en Navidad que ha programado para visitar a su hijo mayor en Inglaterra. "Nunca he visto la nieve, me hace mucha ilusión", confiesa.

María piensa en todo y tiene muy claro quién será su sucesora: Faina, otra mujer que se ha incorporado recientemente a la empresa y que en breve comenzará el curso de gruista. Hasta entonces, ella le transmite sus conocimientos y experiencia, con la esperanza de que aquella grúa que un día fue su sueño siga teniendo manos de mujer al frente.

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Cuando mira atrás, la obrera solo siente orgullo. "Le diría a aquella niña que lo consiguió. Que todo el esfuerzo y la lucha valieron la pena y que, pese a las dificultades, llegó hasta donde siempre soñó", dice sin poder evitar las lágrimas. Después de toda una vida desafiando prejuicios y abriéndose paso en un oficio tradicionalmente masculino, la gruista sonríe. La pequeña que un día hacía volar cometas, terminó alcanzando su propio cielo.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas