Los controles a viajeros procedentes de Italia ya han afectado a 37 pasajeros en Canarias

Los controles fronterizos establecidos en los aeropuertos españoles para los viajeros procedentes de Italia ya han afectado a 37 pasajeros en Canarias, según los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior.

La medida, adoptada después de que Italia suspendiera temporalmente la aplicación del espacio Schengen tras la crisis migratoria registrada en Ceuta el pasado 30 de julio, entró en vigor el 8 de agosto y está previsto que se mantenga hasta el próximo 7 de septiembre.

En el conjunto de España, hasta las 13:00 horas de este miércoles 19 de agosto, los agentes habían solicitado la documentación a 6.148 personas procedentes de Italia. Los controles se han realizado sobre 565 vuelos y han participado 911 agentes.

Tenerife Sur concentra la mayoría de controles

En Canarias, el Aeropuerto de Tenerife Sur es el que acumula más identificaciones. En concreto, se ha controlado a 31 pasajeros procedentes de Italia que llegaron en seis vuelos.

A estos se suman otros tres viajeros en Lanzarote, correspondientes a tres vuelos, y dos pasajeros en Fuerteventura. Además, se ha identificado a una persona en Gran Canaria.

Los datos facilitados por Interior corresponden a nacionales de terceros países a los que se ha solicitado documentación en el marco de estos controles.

La medida afecta a los aeropuertos y puertos españoles que mantienen conexiones directas con Italia y supone el restablecimiento temporal de los controles fronterizos mientras permanezca vigente la decisión adoptada por el Gobierno.

Más de 6.000 viajeros controlados en España

Desde la entrada en vigor de los controles, 6.148 personas han sido identificadas en los aeropuertos españoles. Solo desde el lunes han pasado por este trámite 612 pasajeros.

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas concentra el mayor número de identificaciones durante este último periodo, con 293 viajeros llegados en siete aviones. Le siguen Barcelona-El Prat, con 190 pasajeros procedentes de nueve vuelos.

También se han realizado controles en otros aeropuertos como Bilbao, Sevilla, Málaga, Alicante, Valencia, Ibiza, Mallorca y Menorca.