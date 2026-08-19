Celeste Abba debuta en Tenerife con '¿Dónde están?', un espectáculo sobre mujeres que rompen moldes

Celeste Abba llega por primera vez a Tenerife para participar en el XXVII Festival de narración Verano de cuento de El Sauzal. La narradora argentina se estrenará ante el público de la Isla este viernes 21 de agosto, a las 21:00 horas, con ¿Dónde están?, un espectáculo para adultos construido a partir de historias protagonizadas por mujeres que se apartan del lugar que otros habían decidido para ellas. Para Abba, formar parte de una cita con tanta trayectoria tiene un significado especial, puesto que, "para los narradores, es una oportunidad de encontrarnos con otros cuenteros, con otra gente del gremio, y compartir. Estos festivales que tienen tantos años de trayectoria hay que ir y habitarlos. Es parte de hacer nuestro camino", explica.

La artista destaca además un elemento esencial en encuentros consolidados como el de El Sauzal: la existencia de un público que ha crecido junto al festival. "El público es lo más lindo porque, después de tantos años, está acostumbrado y habituado a nuestras propuestas, y ávido de historias", señala. Ese será el marco de su debut en Tenerife, al que llega con una propuesta cuyo título encierra la pregunta que atraviesa todas las narraciones. ¿Dónde están? reúne cuentos en los que las protagonistas deciden ocupar un espacio distinto del que su entorno había reservado para ellas.

Heroínas

"Son heroínas que no están donde las quieren poner, sino donde ellas quieren estar", resume Abba. Este espectáculo nació de su encuentro con historias que la interpelaban por una característica común: sus personajes femeninos rompían con los roles tradicionalmente asignados a las mujeres. "Ese es el hilo conductor, la pregunta de ¿dónde está?, ¿dónde se fue?, ¿por qué desapareció?", cuenta la argentina, quien explica que no se trata de figuras conocidas, sino de mujeres pertenecientes a relatos muy diferentes, algunos procedentes de la tradición popular y otros de la literatura escrita.

Entre los textos que llevará a El Sauzal habrá dos relatos de escritoras latinoamericanas: la brasileña Clarice Lispector y la argentina Mariana Enriquez. De este modo, Abba busca obras capaces de pasar de la página a la voz sin perder su esencia. "No cualquier texto literario puede pasar a la oralidad, o al menos no sin que la adaptación cambie demasiado su esencia", expresa la narradora, quien añade que, en el caso de las dos autoras escogidas para su intervención en Verano de cuento, se trata de relatos con una fuerte cualidad oral. "Son cuentos que me gustan mucho porque ya tienen esa esencia aunque, obviamente, yo los reinterpreto porque si alguien escucha lo que comparto y luego va al libro, encontrará una gran diferencia".

Improvisación dentro del texto

Esa transformación es una de las claves de su trabajo. Abba no memoriza un texto para reproducirlo de manera idéntica sobre el escenario. Así, aunque conserva la estructura de la historia, deja que la forma final dependa del momento y de quienes escuchan. "Tengo la película en la cabeza, pero la manera de decirla y las palabras escogidas son bastante espontáneas", explica y añade que, "depende del público, de la energía de la gente y de lo que pase en ese momento, y por eso no puede ser algo guionizado". Esa condición viva permite que un mismo cuento nunca sea exactamente igual.

Celeste Abba en una de sus sesiones de cuentos. / ED

Aunque ¿Dónde están? está concebido para adultos, Abba trabaja también con público infantil y familiar, una amplitud que conecta con una carrera desarrollada entre la narración oral, la literatura y la mediación lectora. En la función de este viernes, sin embargo, los cuentos presentan una mayor complejidad y un tipo de humor pensado especialmente para los espectadores adultos.

La palabra, en el centro de todo

Abba estudió Letras en Argentina y comenzó a acercarse profesionalmente a los cuentos desde el deseo de compartir las lecturas que la habían emocionado. Sus primeros pasos estuvieron vinculados a talleres con infancia y bibliotecas, antes de adentrarse en el circuito de narración oral. Hubo, sin embargo, un instante que terminó de definir el camino: "La primera vez que escuché a una narradora contar cuentos quedé conmovida y pensé: 'Yo quiero hacer eso, quiero tener ese poder de transportar a la gente a otro universo estando en lugares totalmente diferentes'", recuerda. Con el tiempo, aquella intuición se convirtió en profesión.

Entre los textos hay relatos la argentina Mariana Enriquez y la brasileña Clarice Lispector

De este modo, su trayectoria también ha estado estrechamente vinculada a la promoción de la lectura. Antes de trasladarse a España, hace dos años, trabajó durante varias temporadas en el Plan Nacional de Lectura de Argentina, donde utilizaba la narración oral como herramienta para acercar los libros a nuevos lectores. "Cuando escuchas un cuento que te conmueve y te dicen: ‘Este cuento lo puedes encontrar en este libro’, la gente muere de ganas de leerlo. Es un placer volver a vivir esa historia leyéndola”, sostiene. Así, para Abba, oralidad y lectura no compiten, sino que se alimentan mutuamente.

Diferentes países y diferentes públicos

Vivir y contar ahora en España ha añadido otra dimensión a su trabajo. La narradora reconoce que las historias pueden ser universales, pero no necesariamente las maneras de escucharlas. "Cada cultura tiene su manera de escuchar. Hace dos años que estoy en España y siento que todavía voy conociendo al público español. Hay cosas que interpelan a los argentinos y que aquí no suceden de la misma manera", señala. Pese a esas diferencias, identifica un impulso común: "A todos nos conmueven las historias. Nos gusta que nos cuenten, que nos lleven a otros mundos, que nos hagan viajar con la palabra y eso sí es universal".

Aunque ‘¿Dónde están?’ es para adultos, también trabaja con público infantil y familiar

Con esa idea llegará este viernes a Verano de cuento para abrir por primera vez sus historias al público tinerfeño. Su invitación pasa por recuperar una disposición habitualmente asociada a la infancia y dejarse conducir por la palabra sin demasiadas resistencias. Celeste Abba le pide a los espectadores isleños que "se entreguen a las historias como lo hacen los niños, a la magia de poder transportarse no solo a mundos diferentes, sino también de empatizar con personajes que quizás no tienen nada que ver con nosotros, pero con los que, en algo, conectamos", propone. Para ella, ese gesto continúa siendo el núcleo de su oficio: abrir con la voz una puerta a otros universos y confiar en que alguien quiera atravesarla.