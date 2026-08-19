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Candelaria Delgado, sobre el traslado de menores desde Ceuta: "El Estado ha aprendido gracias a Canarias"

La consejera valora el plan para atender a los menores llegados a Ceuta y considera que la respuesta demuestra que el Estado "cuando quiere, puede"

Un grupo de menores esperaba para ser filiado la semana pasada en Ceuta.

Un grupo de menores esperaba para ser filiado la semana pasada en Ceuta. / Gabriela Sardá Núñez / Europa Press

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Alexandra Socorro

Las Palmas de Gran Canaria

"El Estado ha aprendido gracias a las cuestiones que Canarias le ha puesto sobre la mesa". Así valoró este miércoles la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, el traslado de 500 niñas migrantes desde Ceuta a la Península tras las entradas registradas durante los episodios del 30 y 31 de julio. Una operación que, en este caso, se realizará sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades autónomas.

Delgado opinó que la respuesta demuestra que el Estado "cuando quiere, puede". "El Estado tiene capacidad para haberlo hecho en Canarias", sostuvo, en referencia a la posibilidad de asumir directamente la atención de los menores llegados a las Islas. A su juicio, la situación vivida en Ceuta debe servir para incorporar "todas las ideas y todas las aportaciones que se merece una política migratoria a nivel estatal". Las declaraciones se producen después de haber superado las tensiones derivadas por la gestión de los menores migrantes no acompañados. El Archipiélago llegó a tutelar en solitario a más de 5.000 menores. Una situación que llevó al Ejecutivo autonómico a reclamar durante meses una mayor implicación estatal y un reparto de responsabilidades.

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Delgado valoró el plan diseñado por Madrid para atender a los menores llegados a Ceuta. "Ceuta es el territorio que es, no hay más capacidad de desarrollar allí centros de atención como se merecen estos niños y estas niñas", concluyó.

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Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

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