Canarias, entre las favoritas de los españoles: la comunidad sigue concentrando el interés de los viajeros

El viajero español aumenta su interés por destinos como Albania, Montenegro, Madeira y Algarve ante la búsqueda de cultura local, naturaleza y experiencias auténticas, aunque Caribe, Baleares y Canarias mantienen su liderazgo, según el turoperador Soltour.

Riviera Maya, Punta Cana, Samaná, la isla de Sal, Tenerife, Gran Canaria, Mallorca o Menorca siguen concentrando gran parte de la demanda del viajero español en función de los datos de su operativa estival.

Una de las principales evidencias de este estudio es la superación de la dicotomía entre descansar o explorar, en un contexto en el que cada vez más usuarios optan por formatos que permiten unir la experiencia cultural urbana con la desconexión en la playa.

Turistas en una playa de Canarias. / Andrés Cruz.

Perfiles según reserva

Con respecto a los tiempos de reserva, ha detectado un perfil previsor que planifica con meses de antelación las vacaciones de larga distancia y un perfil flexible que decide a pocas semanas o días de la salida.

Soltour, turoperador español especializado en el sector de los viajes de vacaciones, ha sostenido que esa dualidad permite mantener un flujo constante de reservas hacia las propuestas de agosto y septiembre para quienes aguardan al último momento.