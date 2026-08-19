Más de 176.000 pacientes en Canarias reciben seguimiento tras el alta hospitalaria

Más de 176.000 pacientes han sido citados con su enfermera o matrona de referencia después de recibir el alta hospitalaria gracias al programa AP_Cuida2 del Servicio Canario de la Salud (SCS). La iniciativa, que busca mejorar la continuidad de los cuidados tras una hospitalización, ya está implantada en todos los centros de Atención Primaria de Canarias.

Desde el inicio del pilotaje, en enero de 2024, y hasta el pasado 30 de junio, el programa ha registrado 177.578 pacientes dados de alta administrativa con un Informe de Cuidados de Enfermería (ICE). De ellos, 176.343, el 99%, han sido citados posteriormente con su profesional de referencia.

El objetivo es que el paciente no quede sin seguimiento una vez abandona el hospital. AP_Cuida2 facilita la coordinación entre los profesionales hospitalarios y los de Atención Primaria para que la información clínica y los cuidados que necesita cada persona estén disponibles en su centro de salud.

Más de 50.000 pacientes en Tenerife

Tenerife concentra 50.266 de las personas citadas con su enfermera o matrona de referencia, según los datos del Servicio Canario de la Salud. La isla se sitúa así como la segunda del Archipiélago con mayor número de pacientes atendidos mediante este sistema, solo por detrás de Gran Canaria, con 59.258.

El reparto por islas se completa con 17.550 pacientes en Lanzarote, 11.207 en La Palma, 9.272 en Fuerteventura, 1.734 en La Gomera y 1.030 en El Hierro.

El programa está especialmente dirigido a mejorar la atención de pacientes crónicos y de edades avanzadas, colectivos que pueden necesitar un seguimiento más estrecho después de una hospitalización. La intervención pretende además detectar posibles problemas de salud, facilitar la gestión de los cuidados y prevenir complicaciones relacionadas, entre otros aspectos, con la medicación.

Evitar reingresos y visitas a Urgencias

Uno de los principales objetivos de AP_Cuida2 es evitar reingresos hospitalarios y visitas a los servicios de Urgencias que puedan prevenirse mediante un seguimiento adecuado. Para ello, el contacto con el personal de Enfermería permite comprobar la evolución del paciente después del alta y activar los recursos sanitarios necesarios si aparecen nuevos problemas.

La iniciativa también busca reducir desplazamientos innecesarios y mejorar la accesibilidad a la atención sanitaria, especialmente en personas que pueden tener dificultades para acudir con frecuencia a otros niveles asistenciales.

Desde la Dirección General del Paciente y Cronicidad del SCS destacan que la continuidad asistencial es especialmente importante para garantizar la seguridad y la calidad de los cuidados cuando un paciente pasa de la atención hospitalaria a su centro de salud.

Un programa con reconocimiento nacional

AP_Cuida2 ha recibido además una mención honorífica en los Premios Nacionales de Informática y Salud 2025, organizados por la Sociedad Española de Informática y Salud (SEIS).

El reconocimiento se concedió en una categoría destinada a distinguir proyectos que utilizan las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito sanitario o sociosanitario y que destacan por su aportación de valor a la ciudadanía.