Canarias participa en un estudio que promete mejorar el abordaje del cáncer de vejiga musculoinvasivo

El Hospital Universitario Insular de Gran Canaria ha participado en un estudio internacional de fase III que promete cambiar el abordaje del cáncer de vejiga musculoinvasivo. En el ensayo, denominado Kyenote-B15, fueron incluidos 808 pacientes de 30 países, diagnosticados de la patología, que eran candidatos a someterse a una cistectomía radical –extirpación de la vejiga–y a recibir quimioterapia. Del total, más de una veintena procedía del Archipiélago, lo que sitúa al centro grancanario a la cabeza del reclutamiento mundial.

El trabajo, que ha sido publicado recientemente en la prestigiosa revista The New England Journal of Medicine, compara el tratamiento estándar que se utiliza desde hace más de dos décadas para el manejo de esta neoplasia –quimioterapia basada en cisplatino, seguida de cirugía– con una nueva estrategia que emplea una combinación de pembrolizumab –una inmunoterapia– y enfortumab vedotina, un anticuerpo conjugado. Los resultados evidenciaron mejoras significativas en la supervivencia global y libre de eventos, así como en la respuesta patológica completa en aquellos pacientes que recibieron la nueva terapia antes de la intervención y que continuaron con ella después de la operación.

"Sin duda, este estudio ha supuesto un cambio de paradigma en el tratamiento de estos pacientes, ya que a los dos años, cerca del 80% de los tratados con la nueva estrategia permanecieron libres de eventos como progresión, recaída o fallecimiento, frente a alrededor del 66% de quienes recibieron quimioterapia", manifiesta el doctor Alfonso Gómez de Liaño, especialista en oncología médica en el Hospital Insular y uno de los investigadores de este estudio.

Riesgo de expansión

El cáncer de vejiga musculoinvasivo es una forma agresiva de la enfermedad en la que el tumor invade la capa muscular. Tal y como indica el facultativo, el principal problema que presenta esta neoplasia es que, a pesar de administrar la quimioterapia antes de la cirugía y después practicar una cistectomía, hasta un 40% de los casos puede recaer con metástasis. Por esta razón, otro de los aspectos que más ha llamado la atención en este ensayo ha sido la respuesta obtenida a la hora de llevar a cabo el procedimiento quirúrgico. "El plan era darles el tratamiento y luego operar. Lo que ha sucedido es histórico, pues en los pacientes intervenidos que fueron tratados con la nueva combinación comprobamos que en torno a un 64% no presentaba cáncer residual, frente a aproximadamente el 36% de quienes recibieron quimioterapia", informa el oncólogo.

Los resultados abren una posibilidad que hasta hace pocos años parecía difícil de plantear: intentar conservar la vejiga en determinados pacientes. De hecho, el siguiente paso será estudiar, a través de nuevos ensayos clínicos, si puede evitarse la cistectomía de forma segura cuando, después del tratamiento, las pruebas y las biopsias no detecten signos del tumor. También se investigará si en algunos pacientes, estas opciones terapéuticas pueden combinarse con radioterapia para conservar el órgano de forma segura.

Esta oportunidad adquiere especial relevancia por las consecuencias propias de la cistectomía, pues obliga a reconstruir o derivar la vía urinaria, lo que a menudo va de la mano de una urostomía con un estoma y una bolsa permanentes, además de afectar a la función sexual y provocar un importante impacto psicológico a los afectados. Ahora bien, el oncólogo insiste en que la posibilidad de evitar esta intervención todavía debe demostrarse a través de nuevos ensayos clínicos.

Dos mecanismos

La combinación estudiada se basa en dos mecanismos diferentes. El enfortumab vedotina es un anticuerpo conjugado que se dirige contra la proteína nectina 4, que está muy expresada en la mayoría de los tumores de vejiga. Tras unirse a ella en la superficie de la célula tumoral, el fármaco libera en su interior un agente citotóxico. Por su parte, el pembrolizumab aporta el componente de inmunoterapia y bloquea al receptor PD-1, que actúa como freno de la respuesta inmunitaria. Esto permite que los linfocitos T mantengan su actividad contra el tumor. "De ahí que la combinación haya sido tan eficaz", valora el experto.

Los especialistas del Hospital Insular comenzaron a participar en este ensayo desde las primeras etapas de la fase III, un trabajo que, según el doctor Gómez de Liaño, ya suma cinco años de recorrido. "Esto refleja el compromiso que tenemos con la investigación y con nuestros pacientes", anota el especialista, quien agradece la implicación del personal de la unidad de Ensayos Clínicos de Oncología y de los servicios de Urología y Anatomía Patológica en este estudio.

El éxito de los hallazgos ya ha llevado a la FDA a autorizar en Estados Unidos esta estrategia perioperatoria para los pacientes con cáncer de vejiga musculoinvasivo que son candidatos a cistectomía, con independencia de que puedan recibir o no la quimioterapia con cisplatino. En la Unión Europea, la combinación está aprobada a partir de los resultados de otro ensayo para los pacientes con tumores resecables –que se pueden extirpar– y que no son candidatos a este tipo de quimioterapia. En España, en cambio, la financiación pública de esta indicación aún se encuentra en fase de estudio.

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No obstante, a juicio del doctor Gómez de Liaño, los resultados del Kyenote-B15 podrían respaldar en el futuro la ampliación europea a los pacientes aptos a recibir cisplatino, lo que permitiría que esta combinación se convirtiera a corto plazo en un estándar de tratamiento para las personas con cáncer de vejiga musculoinvasivo, que son candidatas a la cistectomía. "Es difícil calcular los plazos, pero estamos ante un hito que acabará implantándose en nuestro país", concluye.