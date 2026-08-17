El rincón de Canarias al que Jason Statham lleva años regresando: 21.000 habitantes y playas de postal

Jason Statham está acostumbrado a aparecer en pantalla entre persecuciones, explosiones y peleas imposibles. Pero lejos de los escenarios de Hollywood, el protagonista de 'Transporter', 'Fast & Furious' o 'The Beekeeper' mantiene desde hace años una relación mucho más tranquila con Canarias.

El vínculo de la estrella británica con el Archipiélago tiene su origen en su propia familia. Su padre, Barry Statham, residió durante años en Gran Canaria, donde trabajó como cantante en establecimientos turísticos del sur de la Isla bajo el nombre artístico de Barry Wild.

Aquella conexión familiar convirtió Canarias en un destino habitual para el actor mucho antes de que las Islas se transformaran en escenario de grandes producciones internacionales.

Y el lugar que aparece detrás de esta historia es Mogán, un municipio del suroeste de Gran Canaria que actualmente cuenta con 21.337 habitantes y una superficie de 172,44 kilómetros cuadrados.

El padre de Jason Statham cantaba en Gran Canaria

Barry Statham desarrolló diferentes trabajos a lo largo de su vida, pero también tuvo una faceta artística como cantante. Durante las décadas de 2000 y 2010 actuó en establecimientos turísticos de Mogán utilizando el nombre de Barry Wild.

Su presencia quedó vinculada especialmente a algunos de los principales enclaves turísticos del municipio. Antiguas referencias de visitantes también recuerdan sus actuaciones en lugares como Puerto de Mogán y Playa del Cura.

SensaCine recoge, además, que los padres de Jason Statham vivieron en Gran Canaria: su padre como cantante y su madre como modista. El mismo portal señala que el actor habría comprado posteriormente una vivienda en La Gomera.

El actor convirtió Canarias en una tradición familiar

La relación de Statham con las Islas no se limita, por tanto, a una visita puntual. El actor ha explicado en entrevistas su costumbre de viajar a España durante las Navidades para pasar tiempo con su padre en Canarias.

De esta manera, el Archipiélago pasó a formar parte de su vida privada mucho antes de que su nombre quedara asociado a los rodajes internacionales realizados en las Islas.

Su conexión canaria, además, ha permanecido relativamente alejada de los focos. No existe constancia pública fiable de que el actor tenga actualmente una gran mansión en Mogán, por lo que resulta más preciso hablar de un vínculo familiar y personal con el municipio.

21.337 habitantes frente al bullicio de Hollywood

Mogán es hoy uno de los grandes destinos turísticos del sur de Gran Canaria, pero su territorio va mucho más allá de los complejos hoteleros.

El municipio combina costa y medianías y cuenta con algunos de los enclaves turísticos más conocidos de la Isla: Arguineguín, Patalavaca, Anfi del Mar, Puerto Rico, Amadores, Tauro, Playa del Cura, Taurito y Puerto de Mogán.

Sus 172,44 kilómetros cuadrados se extienden desde zonas próximas al océano hasta áreas de interior que superan los 1.500 metros de altitud.

Es precisamente ese contraste el que hace que el escenario asociado a Statham sea muy diferente del universo cinematográfico en el que suele desenvolverse.

Puerto de Mogán, el rincón más reconocible

Entre todos los lugares del municipio destaca Puerto de Mogán, una antigua zona marinera que se ha convertido en uno de los enclaves turísticos más reconocibles de Gran Canaria.

Sus casas de colores, calles peatonales, buganvillas y pequeños canales han hecho que el lugar reciba incluso el sobrenombre de "la pequeña Venecia de Canarias".

El puerto deportivo dispone de 225 atraques, mientras que alrededor del muelle y la playa se concentran restaurantes, cafeterías y terrazas.

Es también uno de los lugares relacionados con la historia del padre del actor y donde quedaron recuerdos de sus actuaciones como Barry Wild.

Playas de postal y sol durante todo el año

El otro gran atractivo de Mogán está en su litoral. Amadores, por ejemplo, cuenta con una playa artificial de unos 500 metros de longitud y aguas tranquilas protegidas por dos diques. Un paseo marítimo conecta este enclave con Puerto Rico.

Más al oeste aparecen Puerto de Mogán, Taurito y Playa del Cura, mientras que Arguineguín conserva todavía una parte importante de su tradición pesquera.

El clima es otro de los elementos que ayudan a explicar la relación de Statham con las Islas. El sur de Gran Canaria disfruta de temperaturas suaves durante buena parte del año, una característica especialmente atractiva durante los meses de invierno europeos.

De Gran Canaria a La Gomera

La relación del actor con Canarias habría ido incluso más allá de la historia familiar de sus padres.

SensaCine señala que Jason Statham compró una vivienda en La Gomera, aunque no aporta públicamente detalles suficientes para determinar la ubicación exacta de la propiedad o si continúa siendo de su titularidad en la actualidad.

De confirmarse que mantiene esa propiedad, su relación con Canarias tendría así una dimensión todavía mayor: de las visitas a su padre en Gran Canaria a disponer de un espacio propio en otra de las islas.

Por eso, más que una simple visita de una estrella internacional, la historia de Jason Statham con Canarias tiene un componente familiar que se remonta varias décadas atrás.

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Mientras en sus películas recorre ciudades a toda velocidad, el vínculo personal del actor con las Islas conduce a un escenario mucho más tranquilo: el sur de Gran Canaria, las playas de Mogán y, según la información publicada por SensaCine, una vivienda en La Gomera