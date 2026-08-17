¿Qué pasa con las agujas y los restos de medicamentos que generan los centros sanitarios en Canarias?

¿Qué ocurre con una aguja después de utilizarse en un hospital? ¿Y con los restos de medicamentos, los materiales empleados en una clínica dental o los residuos generados durante un tatuaje? Todos ellos forman parte de los residuos sanitarios, cuya gestión está sometida a controles específicos para evitar riesgos para la salud y el medio ambiente.

La farmacéutica Goretti Valdés, del Servicio de Sanidad Ambiental de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, explica que su departamento se encarga precisamente de controlar la gestión de este tipo de residuos, desde su generación hasta su eliminación final.

Entre los materiales que deben someterse a una gestión específica se encuentran agujas, restos de medicamentos y otros residuos generados en hospitales, centros veterinarios, clínicas dentales y centros de tatuaje.

El riesgo de abandonar estos residuos

Una gestión incorrecta puede tener consecuencias que van más allá del propio residuo. Según explica Valdés, los controles son fundamentales para evitar que estos materiales terminen siendo vertidos de forma incontrolada en el suelo.

Una situación de este tipo podría poner en riesgo la agricultura y los acuíferos, además de provocar daños sobre la flora y la fauna de los ecosistemas.

Pero existe también un riesgo sanitario. Algunos residuos pueden estar contaminados con agentes causantes de enfermedades infecciosas, por lo que una manipulación inadecuada puede poner en peligro a las personas que entren en contacto con ellos.

Por este motivo, la gestión no termina cuando un hospital, clínica o centro sanitario deposita el residuo en un contenedor.

Contenedores adecuados y gestores autorizados

La Dirección General de Salud Pública recomienda que los centros que generan residuos sanitarios cuenten con un plan de gestión intracentro que permita organizar correctamente todo el proceso.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Clasificar correctamente los residuos desde el momento en que se generan.

Utilizar contenedores adecuados , identificados y destinados a cada tipo de residuo.

, identificados y destinados a cada tipo de residuo. Evitar el sobrellenado de los recipientes.

de los recipientes. Formar al personal que manipula estos materiales en prevención y riesgos laborales .

y . Contratar gestores autorizados para la recogida y gestión final de los residuos.

La gestión correcta resulta especialmente importante en el caso de materiales que pueden provocar pinchazos, cortes o exposición a sustancias potencialmente peligrosas.

¿Qué hacer si aparecen residuos sanitarios abandonados?

Sanidad también recuerda que la ciudadanía puede comunicar el hallazgo de residuos sanitarios abandonados a través de los canales de denuncia habilitados por el Gobierno de Canarias.

El objetivo es que estos residuos puedan ser retirados y que, cuando corresponda, se pueda determinar quién es responsable de su gestión.