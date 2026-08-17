El Hierro recibira 75.000 piñas tropicales para recuperar el cultivo después de una caída del 70%

La piña tropical de El Hierro, uno de los principales motores del sector primario de la isla y un cultivo estrechamente ligado a la identidad del Valle de El Golfo intenta sobrevivir al golpe de las plagas, que han reducido cerca de un 70% el rendimiento del cultivo en apenas cinco años y han llevado a algunos agricultores a abandonar las plantaciones para apostar por el aguacate o la pitaya. Ahora, la isla quiere darle la vuelta a la situación con 75.000 nuevas plantas de la variedad roja española.

El Gobierno de Canarias ha comenzado a distribuirlas entre los productores dentro del plan de recuperación impulsado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria. La primera remesa, de 45.822 plantas, ha sido entregada a la SAT Frutas de El Hierro, mientras que la Cooperativa del Campo La Frontera recibirá parte de estas unidades. En septiembre llegará una segunda entrega de 29.190 plantas, con la que se completará el suministro previsto.

La actuación supone una inversión de 150.000 euros en material vegetal saneado y forma parte del protocolo diseñado para recuperar la producción de piña tropical en la isla, que ya ha movilizado más de 1,4 millones de euros del Ejecutivo autonómico durante la actual legislatura.

Multiplicación mediante proceso in vitro

El material ha sido obtenido y distribuido por Cultesa mediante técnicas de multiplicación in vitro, que permiten disponer de plantas previamente seleccionadas y saneadas. Las unidades entregadas a la SAT Frutas de El Hierro se cultivarán en una parcela cedida por el Cabildo insular. En ella se realizará un seguimiento técnico del desarrollo de las plantas en colaboración con los agricultores y el Servicio de Sanidad Vegetal de la Dirección General de Agricultura.

En el caso de la Cooperativa del Campo La Frontera, las plantas se repartirán entre distintos productores para analizar su evolución bajo diferentes condiciones y métodos de cultivo.

El objetivo es identificar los plantones con mejores características productivas para determinar cuáles ofrecen mejores resultados de cara a su futura producción y comercialización.

El consejero regional de Agricultura, Narvay Quintero, ha señalado que esta actuación se integra en el protocolo para la recuperación de la piña tropical de El Hierro, que ha supuesto más de 1,4 millones de euros de inversión del Gobierno de Canarias durante la actual legislatura.

El plan contempla distintas medidas para hacer frente a la pérdida de producción y avanzar hacia un cultivo más competitivo, considerado estratégico para la economía y el paisaje de la isla.

Recuperar a los agricultores

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, ha considerado que la actuación supone el inicio de la recuperación de un cultivo que llegó a representar el 85% de toda la producción europea. Además, anunció que las ayudas insulares destinadas a incentivar la producción pasarán de 11 a 20 céntimos por kilo en la convocatoria de 2026.

Por su parte, el alcalde de La Frontera, Pablo Rodríguez Cejas, ha destacado el peso de la piña tropical en la economía y la identidad del municipio y de la isla.

El gerente de la SAT Frutas de El Hierro, Pablo Carmona, ha explicado que la pérdida de rendimiento registrada durante los últimos cinco años ha provocado que algunos productores abandonaran el cultivo y optaran por alternativas como el aguacate o la pitaya.

Sin embargo, ha señalado que el proyecto de recuperación ya permite trabajar con cerca de 20.000 plantas, lo que ha generado nuevas expectativas entre los agricultores. La recuperación del rendimiento permitiría, además, facilitar el regreso de productores que dejaron la piña tropical ante las dificultades registradas en los últimos años.