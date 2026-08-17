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El Gobierno se desmarca de la suspensión del partido amistoso entre los clubes femeninos del Tenerife y Souss-Massa

El viceconsejero del Gabinete de Presidencia defiende la "autonomía" de las federaciones y clubes para tomar decisiones en el ámbito del acuerdo de colaboración rubricado en enero

CD Tenerife Femenino, en el campo municipal San Francisco, de Tafalla.

CD Tenerife Femenino, en el campo municipal San Francisco, de Tafalla. / @CDTOFICIAL

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Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno canario, a través del viceconsejero del Gabinete de Presidencia, Octavio Caraballo, se ha desmarcado este lunes de la decisión que conllevará la posible suspensión el jueves en Agadir (Marruecos) del torneo amistoso entre las jugadoras del Club Deportivo Tenerife Femenino y las del equipo regional del Souss-Massa.

Esta posición se sucede con motivo de la carta remitida al viceconsejero de Presidencia, Octavio Caraballo, por el presidente del Tenerife Femenino, Sergio Batista. En la misiva se informa de la petición trasladada del CD Tenerife al club femenino de suspender el desplazamiento a la región.

Atendiendo al escrito enviado al Ejecutivo canario, Batista habría mantenido una conversación con el consejero delegado del CD Tenerife, Antonio Porro, quien a su vez le manifestó que el máximo accionista de la entidad, Rayco García, "recibió una llamada desde instancias estatales instándole a solicitar la suspensión del viaje".

Comunicado al Gobierno

Por ese motivo, el club decidió dirigirse al Gobierno de Canarias, principal impulsor del torneo a través de una agenda de cooperación internacional con la región marroquí, con el objetivo de conocer cómo debe actuar.

Sin embargo, en declaraciones ofrecidas a los medios, Caraballo ha afirmado que el Gobierno "desconoce" las circunstancias y las conversaciones a las que se hace referencia en la misiva, por lo que manifiesta su intención de "no especular sobre ellas" y "respetar la autonomía y decisiones" de las entidades implicadas en el partido.

Noticias relacionadas y más

Octavio Caraballo, viceconsejero del Gabinete del Presidente, en una imagen de archivo.

Octavio Caraballo, viceconsejero del Gabinete del Presidente, en una imagen de archivo. / Gobierno de Canarias

"Desde el Gobierno hemos acompañado y puesto en contacto a las entidades para que esos acuerdos puedan traducirse en proyectos concretos, como es el caso de ese partido", ha señalado Caraballo, que sostiene que, en todo caso, son las federaciones y los clubes quienes "desarrollan esa colaboración y quienes toman decisiones alineadas con el acuerdo que se firmó", orientado a la promoción y fomento del fútbol femenino en Marruecos.

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